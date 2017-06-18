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  • 18.06, 21:46
    Лидия Федосеева-Шукшина разрешила с дочерью конфликт из-за квартиры. артисты, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лидия Федосеева-Шукшина разрешила с дочерью конфликт из-за квартиры

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    Лидия <nobr>Федосеева-Шукшина</nobr> разрешила с дочерью конфликт <nobr>из-за</nobr> квартиры

    Лидия Федосеева-Шукшина разрешила с дочерью конфликт из-за квартиры

    Лидия <nobr>Федосеева-Шукшина</nobr> разрешила с дочерью конфликт <nobr>из-за</nobr> квартиры

      Впервые после затяжного семейного скандала Лидия Федосеева-Шукшина рассказывает, чем закончилась эпопея с дележом ее московской квартиры.

      На юбилее своего лучшего друга Бари Алибасова 78-летняя Лидия Федосеева-Шукшина при полном параде — вечернее платье с бархатной накидкой, модная стрижка и алая помада на губах. Актриса и общается с удовольствием, ведь теперь ей никто не треплет нервы.

      Лидия Федоссева-Шукшина: «Со мной сейчас живет Анечка, моя внучка, с малышом своим. У меня хорошие отношения вообще со всеми».

      Младшая дочь актрисы Ольга, которая еще недавно через суд требовала у матери свою долю в четырехкомнатной квартире стоимостью 30 миллионов рублей, уехала за счастьем в Египет и не приезжает в отчий дом с внезапными проверками. А Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то вздохнула свободно и не держит обиды на дочь.

      По хозяйству Лидии Федосеевой помогает старшая внучка Аня — она переехала к бабушке вместе с семьей. А чтобы у народной артистки всегда был горячий обед, наняла помощницу. Сейчас звезда советского экрана по-настоящему счастлива — с ней рядом самые дорогие люди. Она с удовольствием нянчится с правнуком — 3-летним Славой.

      Лидия Федоссева-Шукшина: «Боже мой, какое счастье, что у меня еще есть правнук, который совершенно уникальный человечек».

      А 11-летние близнецы Фома и Фока уже сами приглядывают за бабушкой. Кроме того, Бари Алибасов по первому зову Лидии Федосеевой-Шукшиной готов прийти на помощь: свозить в поликлинику, привезти продукты, присмотреть за внуками актрисы, которых он давно считает своими.

      Алибасов беспокоится о здоровье близкой подруги. У Федосеевой-Шукшиной пошаливает сердце, болят ноги из-за проблемы с суставами. Передвигается актриса, опираясь на трость. Чтобы подправить здоровье, уже в июле Лидия Федосеева-Шукшина поедет в Болгарию.

      Подробности — в видеоматериале.

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