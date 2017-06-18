Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины

Юристу из Калужской области Алексею Ситало труднее, чем другим людям, вставать по утрам. У Алексея болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит).

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Этот недуг, как правило, проявляется неожиданно у молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Начинается хроническое воспаление межпозвонковых суставов, сложно двигаться, позвоночник будто упакован в жесткий короб и теряет свою гибкость.



Болезнь Бехтерева (в целом неизлечимая) отличается тем, что состояние пациента очень зависит от его самодисциплины — того, насколько часто он делает специальную гимнастику, а еще от регулярности приема препаратов и качества работы врачей.



Чтобы улучшить все эти элементы (и просвещать товарищей по несчастью, и налаживать диалог с отечественной системой здравоохранения), Алексей возглавил межрегиональное общество взаимопомощи при болезни Бехтерева. На недавнем конгрессе неврологов, например, он показывал врачам, что чувствуют их пациенты. Сымитировать утреннюю скованность позволила специально сделанная пижама с липучками.



Алексей и команда его единомышленников выложили в Интернет видеоуроки со специальной гимнастикой и большие надежды возлагают на разработанное ими мобильное приложение для пациентов. Оно похоже на электронный дневник — можно описывать свои ощущения, проходить специальные тесты. Все это помогает докторам лучше контролировать течение болезни и корректировать терапию. Приложение уже оценили врачи из Казани, Воронежа, Приморья.