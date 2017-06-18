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  • 18.06, 15:43
    Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины. гаджеты, здоровье, изобретения, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины

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    Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины

    Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины

    Калужский юрист разработал приложение для страдающих редкой болезнью спины

      Юристу из Калужской области Алексею Ситало труднее, чем другим людям, вставать по утрам. У Алексея болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит).

      Этот недуг, как правило, проявляется неожиданно у молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Начинается хроническое воспаление межпозвонковых суставов, сложно двигаться, позвоночник будто упакован в жесткий короб и теряет свою гибкость.

      Болезнь Бехтерева (в целом неизлечимая) отличается тем, что состояние пациента очень зависит от его самодисциплины — того, насколько часто он делает специальную гимнастику, а еще от регулярности приема препаратов и качества работы врачей.

      Чтобы улучшить все эти элементы (и просвещать товарищей по несчастью, и налаживать диалог с отечественной системой здравоохранения), Алексей возглавил межрегиональное общество взаимопомощи при болезни Бехтерева. На недавнем конгрессе неврологов, например, он показывал врачам, что чувствуют их пациенты. Сымитировать утреннюю скованность позволила специально сделанная пижама с липучками.

      Алексей и команда его единомышленников выложили в Интернет видеоуроки со специальной гимнастикой и большие надежды возлагают на разработанное ими мобильное приложение для пациентов. Оно похоже на электронный дневник — можно описывать свои ощущения, проходить специальные тесты. Все это помогает докторам лучше контролировать течение болезни и корректировать терапию. Приложение уже оценили врачи из Казани, Воронежа, Приморья.

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