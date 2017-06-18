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  • 18.06, 14:12
    Новинка недели: полупрофессиональный мини-дрон. беспилотники, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новинка недели: полупрофессиональный мини-дрон

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    Новинка недели: полупрофессиональный <nobr>мини-дрон</nobr>

    Новинка недели: полупрофессиональный мини-дрон

    Новинка недели: полупрофессиональный <nobr>мини-дрон</nobr>

      Новинка недели — самый маленький в мире полупрофессиональный дрон. Главный редактор сайта «Чудо техники» Ким Коршунов побывал на презентации и остался в восторге.

      Аппарат всего 14 сантиметров в длину, весит 300 граммов и помещается в кармане. Возможно, выглядит он как игрушка, но способен снимать неплохое видео формата Full HD, при этом улетая от хозяина на 2 километра и поднимаясь на высоту до 500 метров. Аккумулятора хватает на 16 минут. А управление тут есть не только с пульта или из мобильного приложения, но и просто взмахами руки.

      Ким Коршунов: «Мы много слышали об этой функции, но вот этот дрон наконец-то умеет делать это: взлетать просто с ладони, причем для этого ему даже не нужен пульт. Два раза нажимаем, и после этого он взлетает у вас с ладони, и вы можете управлять им рукой».

      Впрочем, расплата за компактность покупателей тоже поджидает. Это цена — от 40 тысяч рублей. За такие деньги можно купить и дрон с большим количеством возможностей, пусть и подержанный и не столь компактный. Оценка — 4 звезды.

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