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  • 18.06, 14:12
    Российская семья спасла жизнь дочери, родив ей брата. беременность и роды, болезни, дети и подростки, медицина, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российская семья спасла жизнь дочери, родив ей брата

    4 комментария
    Российская семья спасла жизнь дочери, родив ей брата

    Российская семья спасла жизнь дочери, родив ей брата

    Российская семья спасла жизнь дочери, родив ей брата

      Иногда для воплощения чудес, которые творит современная медицина, не меньше усилий требуется от пациентов. Российская семья решилась на сложнейшие генетические процедуры, благодаря которым родившийся младший ребенок стал донором и спас старшую сестру.

      Один ребенок в этой семье раньше уже умер в младенческом возрасте. А у новорожденной дочки нашли тяжелую наследственную болезнь. В возрасте 6 месяцев малышку пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачёвой в Петербурге.

      Специальные анализы помогли установить диагноз: синдром Швахмана-Даймонда. Встречается у одного из 50 тысяч новорожденных. Бьет сразу по нескольким жизненно важным системам — костям, поджелудочной железе и костному мозгу. Он находится в губчатой ткани крупных костей, всю жизнь вырабатывая и выпуская в кровоток клетки, которые превращаются в лейкоциты (отвечают за иммунитет), эритроциты (переносят кислород), тромбоциты (обеспечивают свертываемость). Это все то, зачем нам вообще нужна кровь.

      Болезнь у маленькой пациентки быстро прогрессировала, да еще и грозила осложнением — острым лейкозом, то есть раковой опухолью системы крови. Реальный шанс на спасение в подобных ситуациях только один — срочная пересадка костного мозга. Но нужен совместимый донор, а его даже во всей мировой базе в данном случае не нашлось.

      Подходящим донором потенциально могли бы стать родной брат или сестра пациентки, но только с тем условием, что они сами не будут больны этим синдромом, и гены подойдут. То есть, чтобы спасти дочку, надо было родить еще одного, здорового ребенка с генами на заказ. Семья схватилась за этот шанс, как за соломинку. Как раз тогда Институт стволовых клеток человека в Москве начинал тестировать новый метод помощи семьям с наследственными болезнями.

      Метод называется «преимплантационная генетическая диагностика» и уже широко применяется в мире. Суть в том, чтобы, сделав оплодотворение в пробирке, проанализировать эмбрионы на наличие интересующей болезни и пересадить в матку маме только здоровые зародыши. Сложность была в том, что при синдроме Швахмана-Даймонда метод пока не применяли нигде в мире. Специалисты около полугода только разрабатывали специальную тест-систему и в итоге добились успеха.

      Один здоровый и подходящий для донорства эмбрион пересадили матери. Спустя положенное время благополучно родился мальчик. Как и предполагалось, у него не было синдрома Швахмана-Даймонда, и как источник клеток для сестры он подходил идеально. Пересадка прошла успешно.

      После всего перенесенного девочка будет пожизненно наблюдаться у врачей и принимать препараты, улучшающие работу поджелудочной железы, но в остальном сможет расти обычным ребенком.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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