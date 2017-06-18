Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 12:41
    Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео. Бекхэм, США, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео

    3 комментария
    Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео

    Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео

    Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео

      Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлена уморительная сцена из ее семейной жизни.

      Знаменитая пара, которая состоит в браке уже около 20 лет, оказывается, может устраивать забавные разборки из-за неприятной обязанности — уборки за домашними питомцами.

      На записи, которую выложила в Сеть Виктория, видно, как Дэвид ищет что-то в кустах. Дизайнер, весело смеясь, дразнила супруга, спрашивая о том, что же он разыскивает. Как выяснилось, он собирал отходы жизнедеятельности их спаниэля Оливера. В результате экс-футболист вышел из себя.

      Дэвид Бекхэм: «Ты знаешь, что я ищу. Собачьи какашки! Это не смешно, это не смешно».

      Когда ему удалось собрать собачьи экскременты в мешочек, он запустил им в супругу.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru