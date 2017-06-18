Дэвид Бекхэм бросил в жену мешочек с собачьими экскрементами: видео

Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлена уморительная сцена из ее семейной жизни.

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курьезы

США

Знаменитая пара, которая состоит в браке уже около 20 лет, оказывается, может устраивать забавные разборки из-за неприятной обязанности — уборки за домашними питомцами.



На записи, которую выложила в Сеть Виктория, видно, как Дэвид ищет что-то в кустах. Дизайнер, весело смеясь, дразнила супруга, спрашивая о том, что же он разыскивает. Как выяснилось, он собирал отходы жизнедеятельности их спаниэля Оливера. В результате экс-футболист вышел из себя.



Дэвид Бекхэм: «Ты знаешь, что я ищу. Собачьи какашки! Это не смешно, это не смешно».



Когда ему удалось собрать собачьи экскременты в мешочек, он запустил им в супругу.