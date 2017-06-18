Разделочные доски: правила выбора и ухода

На разделочных досках из каких материалов скапливается меньше всего бактерий? Могут ли они действительно оказаться на еде? Какие правила по уходу за досками жизненно важно соблюдать? Эксперты программы «НашПотребНадзор» ответили на пять вопросов о разделочных досках.

1. Правда ли, что деревянная разделочная доска может стать рассадником опасных бактерий?



Если просканировать кухню, то самыми грязными местами окажутся мусорное ведро и как раз-таки разделочная доска. Ведь микроскопические кусочки свежего мяса или рыбы, или фруктовый сок очень легко проникают в бороздки, оставленные ножом. Причем, действительно, частички еды легче застревают и крепче держаться именно на деревянных досках. А потому на них сбегается гораздо больше голодных микробов и бактерий.



На этом заключении раньше все исследования и заканчивались. И лишь швейцарские биологи из университета Базель пошли дальше и провели серьезное лабораторное исследование, которым раз и навсегда опровергли миф об опасности деревянных разделочных досок.



Андреас Уидмер, профессор университета Базеля: «На деревянной доске остаются трещинки и порезы от ножа. Да и поверхность дерева сама по себе пористая. И это отличная среда для жизни микроорганизмов, думают многие. Но бактерии с нее на продукты не переходят, а проникают все глубже и глубже в дерево, где впоследствии погибают».



2. А что на счет досок из других материалов?



Доски из пластмассы самые распространенные. Но с ними, в прямом смысле, не все так гладко. При покупке доска ровная. Но после первого же блюда на ней от ножа остаются глубокие царапины. Точно также как за деревянную, за пластиковую бахрому цепляются частицы продуктов и затем становятся обедней для бактерий. Но в отличие от дерева, все эти бациллы остаются на поверхности доски и в отличие от деревянной, вернуть пластику былую гладкость почти невозможно.



Именно деревянную разделочную доску вы всегда можете поскоблить и именно таким образом снять с нее поверхностные загрязнения, чего вы не можете сделать ни с пластиковой, ни со стеклянной доской. К тому же с пластиковой разделочной доски в еду попадают частички пластика. Тоже ничего хорошего. Еще они не жаростойкие и рядом с плитой их не положишь, не повесишь, а на них не поставишь горячую кастрюлю. Также они могут быть сделаны из дешевой пластмассы с ядовитым формальдегидом.



3. Надо ли как-то по-особенному ухаживать за деревянной доской?



Главное — контакт разделочной доски с водой должен быть очень кратковременным, и оставлять ее в раковине вместе с немытой посудой нельзя. Во время такого замачивания дерево сначала сильно разбухает, а затем во время высыхания трескается, образуя щели, куда потом непременно забьются частицы пищи. Кроме того, мокрое дерево — отличная среда для размножения бактерий.



Поэтому опытные повара и врачи советуют заскоблить доску острым кухонным ножом, он удалит частицы пищи и исцарапанный слой древесины. Затем избавиться от жира с помощью моющего средства. И в завершении обдать доску кипятком, после чего протереть и высушить.



4. Если соблюдать эти правила, то разделочная доску можно вообще не менять?



Во-первых, не доску, а доски. Ведь их на кухне должно быть минимум три. Для мяса и рыбы, для хлеба и для всего остального. А по закону на профессиональных кухнях любые разделочные доски должны менять каждый год. На своей личной кухне, конечно, никто не указ. Но экономить на своем здоровье не стоит.