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  • 18.06, 11:10
    Президент Коста-Рики съел осу во время интервью: видео. Коста-Рика, курьезы, насекомые. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент Коста-Рики съел осу во время интервью: видео

    1 комментарий
    Президент <nobr>Коста-Рики</nobr> съел осу во время интервью: видео

    Президент Коста-Рики съел осу во время интервью: видео

    Президент <nobr>Коста-Рики</nobr> съел осу во время интервью: видео

      Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу в ходе общения с журналистами.

      Солис проглотил насекомое, когда произносил речь об открытии асфальтобетонного завода на юге страны.

      Президент сразу же подтвердил, что действительно проглотил осу. При этом он пошутил, что видео необходимо срочно отправить на CNN.

      Помощники принесли главе государства воды. После этого он продолжил речь об открытии предприятия.

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