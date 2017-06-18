Аделине из Орловской области срочно нужна помощь в борьбе с редчайшей болезнью

Болезнь серьезно ослабляет организм и не дает ему правильно развиваться. Врачи прогнозировали, что Аделина не проживет и трех месяцев, но она продолжает бороться. Надежду на нормальную жизнь могут подарить немецкие специалисты. Но лечение стоит три миллиона рублей.Аделине исполнился один годик 14 июня. Каждый прожитый день дочки родители отмечают как день рождения. Врачи еще в роддоме им говорили: ребенок обречен, не доживет и до трех месяцев. У малышки тяжелая генетическая патология, редкое врожденное заболевание — синдром 18-ой хромосомы, мутация привела к многочисленным порокам в развитии., мама Аделины: «Опека хотела отобрать, мы в шоке были. Вы забрали такого тяжелого ребенка, мама не справится. Они меня сумасшедшей назвали».Отказаться от долгожданной дочки лишь из-за того, что она родилась больной, Анна и Виталий даже подумать не могли. Они сразу начали искать специалистов, которые помогут побороть страшный недуг. Первый месяц жизни Аделина провела в реанимации — слабое сердце, сосательный и глотательный рефлексы отсутствовали. Несмотря на протесты врачей, мама настояла, чтобы дочку отключили от зонда, и ей удалось научить ослабленную крошку есть самостоятельно.В мире всего 33 зарегистрированных случая подобной болезни. Опыт в лечении редкой патологии есть у немецких специалистов. Изучив историю болезни Аделины, они предложили двухмесячный курс реабилитации, который должен помочь девочке встать на ноги. Сейчас Аделина не может даже сидеть и держать голову. Родители говорят, что характер у их дочки боевой, своей борьбой за жизнь доказала всем — она не безнадежна.Стоимость лечения в Германии — больше трех миллионов рублей, и без помощи добрых людей семье не справиться. Анна была вынуждена уволиться с работы для ухода за дочкой, зарплаты Виталия хватает лишь на текущее лечение и питание ребенка. Пока идет сбор средств, мама Аделины освоила физиотерапевтический метод лечения и три раза в день делает дочке специальный массаж.При крещении Аделине дали имя Вера. Родители говорят: малышка сплотила их и научила настоящей вере. Они заранее благодарят каждого, кто поможет им в тяжелой ситуации. Сейчас как никогда верят, что их маленькая Аделина обязательно выздоровеет, потому что любовь творит чудеса.