Полиция США приблизилась к разгадке убийства Артёма Зиберова

В США по делу об убийстве школьников Артёма Зиберова и Шади Ади Наджара арестованы три человека. В полиции рассказали о своей версии преступления.
Как заявил начальник управления полиции округа Монтгомери Томас Мэнджер, преступники хотели отомстить Наджару за совершенное им в конце прошлого года ограбление. Друг Наджара рассказал, что в декабре подросток отнял наркотики у девушки, которая пыталась продать ему зелье. А за полчаса до смерти Наджар сообщил ему, что продаст билет на предстоящий выпускной вечер человеку по имени Роджер Гарсия.
19-летний Гарсия утверждал, что не знал убитых и ни о каком билете не имеет представления. Однако выяснилось, что подозреваемый приходится братом 24-летнему Эдгару Гарсии, который проходил по делам о наркоторговле. Полицейским удалось выйти на его друга — Хосе Янеса и его девушку, а ныне супругу Кару Янес, которая и пожаловалась на ограбление со стороны Наджара.
Правда, в полиции сразу после ограбления девушка сказала, что неизвестный, сидя на пассажирском сиденье синей Honda Civic, на ходу вырвал у нее из рук iPad. 5 июня в той же машине были убиты гражданин России и США Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар. Всего было сделано 30 выстрелов, в Наджара попали 4 раза, в Зиберова — 10 раз, передает ТАСС.
По версии полиции, братья Гарсия и Хосе Янес совершили убийство, чтобы отомстить за ограбление Кары Янес, совершенное Наджаром. В доме Эдгара Гарсии 17 июня были обнаружены пистолеты 40 калибра, именно из такого оружия были убиты двое молодых людей.
Расследование пока не завершено. Полиции предстоит установить роль Зиберова во всей этой истории.
19-летний Гарсия утверждал, что не знал убитых и ни о каком билете не имеет представления. Однако выяснилось, что подозреваемый приходится братом 24-летнему Эдгару Гарсии, который проходил по делам о наркоторговле. Полицейским удалось выйти на его друга — Хосе Янеса и его девушку, а ныне супругу Кару Янес, которая и пожаловалась на ограбление со стороны Наджара.
Правда, в полиции сразу после ограбления девушка сказала, что неизвестный, сидя на пассажирском сиденье синей Honda Civic, на ходу вырвал у нее из рук iPad. 5 июня в той же машине были убиты гражданин России и США Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар. Всего было сделано 30 выстрелов, в Наджара попали 4 раза, в Зиберова — 10 раз, передает ТАСС.
По версии полиции, братья Гарсия и Хосе Янес совершили убийство, чтобы отомстить за ограбление Кары Янес, совершенное Наджаром. В доме Эдгара Гарсии 17 июня были обнаружены пистолеты 40 калибра, именно из такого оружия были убиты двое молодых людей.
Расследование пока не завершено. Полиции предстоит установить роль Зиберова во всей этой истории.
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