В ЕАО почти неделю ищут трехлетнюю девочку

В Еврейской автономной области ведутся поиски трехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Вечером во вторник ребенок ушел из дома в селе Соцгородок, до сих пор о девочке ничего не слышно. В поисках Нади П. участвуют силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск.
Обследовано 35 км леса в окрестностях села. Водолазы осмотрели около 10 километров береговой линии реки Тунгуска, а также три километра ее дна, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обследовано 35 км леса в окрестностях села. Водолазы осмотрели около 10 километров береговой линии реки Тунгуска, а также три километра ее дна, сообщает ГУ МЧС по региону.
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