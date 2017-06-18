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  • 18.06, 05:06

    В ЕАО почти неделю ищут трехлетнюю девочку

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    В ЕАО почти неделю ищут трехлетнюю девочку

    В ЕАО почти неделю ищут трехлетнюю девочку

    В ЕАО почти неделю ищут трехлетнюю девочку
  • Фото: t_khabarovsk /vk.com

    • В Еврейской автономной области ведутся поиски трехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Вечером во вторник ребенок ушел из дома в селе Соцгородок, до сих пор о девочке ничего не слышно. В поисках Нади П. участвуют силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск.

    Обследовано 35 км леса в окрестностях села. Водолазы осмотрели около 10 километров береговой линии реки Тунгуска, а также три километра ее дна, сообщает ГУ МЧС по региону.

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