Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии

Посетителей популярного торгового центра в Боготе эвакуируют после мощного взрыва.
По предварительным данным, взрыв прогремел в туалете торгового центра Centro Andino. Как сообщил в Twitter мэр Боготы Энрике Пеньялоса, пострадали минимум 11 человек, еще один погиб.
Власти Колумбии заявили, что взрыв в ТЦ был террористической атакой. Расследование ЧП ведется.
Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.
Власти Колумбии заявили, что взрыв в ТЦ был террористической атакой. Расследование ЧП ведется.
Explosión en Centro Andino. Están evacuando la zona. https://t.co/UZTXcJhPG7 pic.twitter.com/LGacj3Bwl7— Caracol Radio (@CaracolRadio) 17 июня 2017 г.
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