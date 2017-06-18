Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.

По предварительным данным, взрыв прогремел в туалете торгового центра Centro Andino. Как сообщил в Twitter мэр Боготы Энрике Пеньялоса, пострадали минимум 11 человек, еще один погиб.Власти Колумбии заявили, что взрыв в ТЦ был террористической атакой. Расследование ЧП ведется.