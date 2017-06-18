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  • 18.06, 03:34
    Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии. Колумбия, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии

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    Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии

    Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии

    Взрыв прогремел в ТЦ в столице Колумбии
    • Фото: @BluRadioCo /twitter.com

      • Посетителей популярного торгового центра в Боготе эвакуируют после мощного взрыва.

      По предварительным данным, взрыв прогремел в туалете торгового центра Centro Andino. Как сообщил в Twitter мэр Боготы Энрике Пеньялоса, пострадали минимум 11 человек, еще один погиб.


      Власти Колумбии заявили, что взрыв в ТЦ был террористической атакой. Расследование ЧП ведется.

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