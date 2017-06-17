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  • 17.06, 16:59
    Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео. Китай, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео

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    Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео

    Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео

    Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео

      В китайскую деревню пришло стадо слонов из джунглей, этот момент попал на видео.

      В китайской провинции Юньнань в объектив видеокамеры попал момент, как огромный слон выходит из джунглей на дорогу и направляется в деревню. Как оказалось, это был разведчик. Вслед за ним к людям пожаловало целое стало — несколько слоних с детенышами.

      Животные не проявляли агрессии. Незваные гости отведали садовых растений, кое-где сломали штакетник и вернулись в джунгли. В Китае слоны находятся под охраной государства — их осталось менее 300.

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