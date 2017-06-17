Стадо диких слонов забрело в китайскую деревню: видео

В китайскую деревню пришло стадо слонов из джунглей, этот момент попал на видео.

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Китай

В китайской провинции Юньнань в объектив видеокамеры попал момент, как огромный слон выходит из джунглей на дорогу и направляется в деревню. Как оказалось, это был разведчик. Вслед за ним к людям пожаловало целое стало — несколько слоних с детенышами.



Животные не проявляли агрессии. Незваные гости отведали садовых растений, кое-где сломали штакетник и вернулись в джунгли. В Китае слоны находятся под охраной государства — их осталось менее 300.

