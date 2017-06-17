В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества»

Сегодня в Москве стартовал бронепробег «Дорога Мужества». В составе колонны — более полутора десятков БТР и БРДМ (бронированная машина разведчиков).

Вся техника демилитаризована, то есть непригодна для боевых действий. Участники бронепробега собираются доехать до Бреста, где 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут памятные мероприятия.



После этого колонна вернется в Москву. Протяженность маршрута составляет более двух тысяч километров. Ожидается, что пробег войдет в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок на бронетехнике.