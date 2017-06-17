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  • 17.06, 18:29
    В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества». Брест, Москва, памятные даты, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества»

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    В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества»

    В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества»

    В Москве стартовал рекордный бронепробег «Дорога Мужества»

      Сегодня в Москве стартовал бронепробег «Дорога Мужества». В составе колонны — более полутора десятков БТР и БРДМ (бронированная машина разведчиков).

      Вся техника демилитаризована, то есть непригодна для боевых действий. Участники бронепробега собираются доехать до Бреста, где 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут памятные мероприятия.

      После этого колонна вернется в Москву. Протяженность маршрута составляет более двух тысяч километров. Ожидается, что пробег войдет в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок на бронетехнике.

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