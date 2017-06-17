Сочи или турецкий Олюдениз: куда поехать при бюджете в 30 тысяч рублей

Программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» узнала все об отдыхе в
городе-курорте Сочи, а также выяснила, стоит ли ехать в райский уголок Олюдениз в Турции, о котором пока мало кто знает.
Официальный статус города-курорта Сочи получил сто лет назад. С тех самых пор все знают, что здесь темные ночи и высокие цены. Долететь до Сочи можно практически из любого города России. Можно доехать и на поезде. Но этот вариант скорее для тех, кто страдает аэрофобией. Ехать долго. В среднем, из Москвы — 1 день и 13 часов. Время в пути на самолете — 2 часа 15 минут. Цена билета — около 5500 рублей.
Турецкий Олюдениз — райский уголок, о котором наши соотечественники пока знают мало. Релаксируют там, в основном, респектабельные англичане. Без чартеров добираться до Олюдениза долговато. Можно лететь через Стамбул, а потом на внутренних рейсах добираться до аэропорта Даламана. Средняя стоимость 9400 рублей. Прямой перелет обойдется как минимум в 14200 рублей.
Олюдениз покоряет удивительным сочетанием респектабельности и экстрима. Две ночи в бутик-отеле обойдутся в 11400 рублей. Водная экскурсия — 5700 рублей. Красивейший пляж Олюдениза бесплатный, а вход в голубую лагуну стоит 96 рублей. По самому глубокому и длинному турецкому каньону можно погулять за 113 рублей. Обед возле него обойдется примерно в 350 рублей.
Проживание в отеле в Сочи, напоминающем волшебный замок обойдется в 11400 рублей. В эту же сумму помимо завтраков входят и все аттракционы парка развлечений. Экскурсия на чайную плантацию с дегустацией — 300 рублей. Поплавать с дельфинами можно за 5000 рублей, а билет на шоу стоит 800 рублей.
Подробности — в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Турецкий Олюдениз — райский уголок, о котором наши соотечественники пока знают мало. Релаксируют там, в основном, респектабельные англичане. Без чартеров добираться до Олюдениза долговато. Можно лететь через Стамбул, а потом на внутренних рейсах добираться до аэропорта Даламана. Средняя стоимость 9400 рублей. Прямой перелет обойдется как минимум в 14200 рублей.
Олюдениз покоряет удивительным сочетанием респектабельности и экстрима. Две ночи в бутик-отеле обойдутся в 11400 рублей. Водная экскурсия — 5700 рублей. Красивейший пляж Олюдениза бесплатный, а вход в голубую лагуну стоит 96 рублей. По самому глубокому и длинному турецкому каньону можно погулять за 113 рублей. Обед возле него обойдется примерно в 350 рублей.
Проживание в отеле в Сочи, напоминающем волшебный замок обойдется в 11400 рублей. В эту же сумму помимо завтраков входят и все аттракционы парка развлечений. Экскурсия на чайную плантацию с дегустацией — 300 рублей. Поплавать с дельфинами можно за 5000 рублей, а билет на шоу стоит 800 рублей.
Подробности — в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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