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  • 17.06, 15:27

    Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве назначен на 10 июля

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    Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве назначен на 10 июля

    Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве назначен на 10 июля

    Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

    Участники седьмого раунда переговоров, как ожидается, прибудут в Женеву уже к 9 июля. Сами переговоры должны начаться 10 июля.

    В офисе отметили, что приглашения будут разосланы тем участникам, которые упомянуты в резолюции Совбеза ООН 2254.

    Из сообщения также следует, что следующие раунды межсирийских переговоров планируется провести в августе и в сентябре.

    В дополнение к основным сессиям межсирийских переговоров спецпосланник ООН намерен продолжить встречи экспертов по обсуждению вопросов конституции, о создании которых была достигнута договоренность в ходе «Женевы-6».

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