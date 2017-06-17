Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве назначен на 10 июля

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Участники седьмого раунда переговоров, как ожидается, прибудут в Женеву уже к 9 июля. Сами переговоры должны начаться 10 июля.
В офисе отметили, что приглашения будут разосланы тем участникам, которые упомянуты в резолюции Совбеза ООН 2254.
Из сообщения также следует, что следующие раунды межсирийских переговоров планируется провести в августе и в сентябре.
В дополнение к основным сессиям межсирийских переговоров спецпосланник ООН намерен продолжить встречи экспертов по обсуждению вопросов конституции, о создании которых была достигнута договоренность в ходе «Женевы-6».
В офисе отметили, что приглашения будут разосланы тем участникам, которые упомянуты в резолюции Совбеза ООН 2254.
Из сообщения также следует, что следующие раунды межсирийских переговоров планируется провести в августе и в сентябре.
В дополнение к основным сессиям межсирийских переговоров спецпосланник ООН намерен продолжить встречи экспертов по обсуждению вопросов конституции, о создании которых была достигнута договоренность в ходе «Женевы-6».
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