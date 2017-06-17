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  • 17.06, 12:26

    Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

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    Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

    Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

    В районе платформы Куровская Казанского направления Московской железной дороги в субботу утром поезд сбил человека.

    По информации Центральной пригородной пассажирской компании, человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

    Как стало известно НТВ, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Инцидент вызвал сбой в движении электропоездов: они следуют с задержкой от 20 до 50 минут.

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