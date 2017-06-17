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  • 17.06, 12:25
    Съемная тонировка: плюсы и минусы. ГИБДД, Главная дорога. Лаборатория, автомобили, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Съемная тонировка: плюсы и минусы

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    Съемная тонировка: плюсы и минусы

    Съемная тонировка: плюсы и минусы

    Съемная тонировка: плюсы и минусы

      Еще недавно за тонировку снимали номера, а теперь — только штраф в 500 рублей. При этом нарушение еще нужно успеть зафиксировать сертифицированным прибором — тауметром.

      Находчивые автомобилисты используют многоразовую силиконовую пленку, которая держится на стекле без клея за счет статического электричества. Цена — от 2000 рублей.

      Кирилл Чернявский, юрист: «Если вы снимете тонировку до того, как придет сотрудник ГИБДД, доказать, что эта вещь у вас была на стекле, достаточно проблематично».

      Другой вариант — съемные шторки. Это жесткий прорезиненный каркас с натянутой сеткой. Крепятся к рамке двери на магнитах. От 3000 рублей за пару.

      Евгений Добренький, автовладелец: «Я легким движением руки раз — и убрал шторки, он подошел, посмотрел, говорит „счастливого пути“».

      Особо рьяные автолюбители устанавливают в двери второй стеклоподъемник. Чтобы поместился двойной механизм, из дверей вырезают усилители. Цена — от 40 000 рублей.

      Кирилл Чернявский, юрист: «То, что у вас наличие таких стекол, не говорит о том, что у вас нарушение, потому что у вас есть прозрачное стекло, которым, собственно говоря, вы и пользуетесь».

      Программа «Главная дорога» провела эксперимент и выяснила, насколько ухудшает такая тонировка видимость и обзор. Результаты — в видеоматериале.

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