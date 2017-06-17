Съемная тонировка: плюсы и минусы

Еще недавно за тонировку снимали номера, а теперь — только штраф в 500 рублей. При этом нарушение еще нужно успеть зафиксировать сертифицированным прибором — тауметром.
Находчивые автомобилисты используют многоразовую силиконовую пленку, которая держится на стекле без клея за счет статического электричества. Цена — от 2000 рублей.
Кирилл Чернявский, юрист: «Если вы снимете тонировку до того, как придет сотрудник ГИБДД, доказать, что эта вещь у вас была на стекле, достаточно проблематично».
Другой вариант — съемные шторки. Это жесткий прорезиненный каркас с натянутой сеткой. Крепятся к рамке двери на магнитах. От 3000 рублей за пару.
Евгений Добренький, автовладелец: «Я легким движением руки раз — и убрал шторки, он подошел, посмотрел, говорит „счастливого пути“».
Особо рьяные автолюбители устанавливают в двери второй стеклоподъемник. Чтобы поместился двойной механизм, из дверей вырезают усилители. Цена — от 40 000 рублей.
Кирилл Чернявский, юрист: «То, что у вас наличие таких стекол, не говорит о том, что у вас нарушение, потому что у вас есть прозрачное стекло, которым, собственно говоря, вы и пользуетесь».
Программа «Главная дорога» провела эксперимент и выяснила, насколько ухудшает такая тонировка видимость и обзор. Результаты — в видеоматериале.
Кирилл Чернявский, юрист: «Если вы снимете тонировку до того, как придет сотрудник ГИБДД, доказать, что эта вещь у вас была на стекле, достаточно проблематично».
Другой вариант — съемные шторки. Это жесткий прорезиненный каркас с натянутой сеткой. Крепятся к рамке двери на магнитах. От 3000 рублей за пару.
Евгений Добренький, автовладелец: «Я легким движением руки раз — и убрал шторки, он подошел, посмотрел, говорит „счастливого пути“».
Особо рьяные автолюбители устанавливают в двери второй стеклоподъемник. Чтобы поместился двойной механизм, из дверей вырезают усилители. Цена — от 40 000 рублей.
Кирилл Чернявский, юрист: «То, что у вас наличие таких стекол, не говорит о том, что у вас нарушение, потому что у вас есть прозрачное стекло, которым, собственно говоря, вы и пользуетесь».
Программа «Главная дорога» провела эксперимент и выяснила, насколько ухудшает такая тонировка видимость и обзор. Результаты — в видеоматериале.
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