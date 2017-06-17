Болезненная худоба: 5 советов, как правильно набрать вес

Болезненная худоба — что это за явление? Как распознать дефицит массы тела и надо ли с ним бороться? Вместе со специалистами репортеры программы «Еда живая и мертвая» подготовили 5 советов на этот счет.

О проблемах толстых людей знают все. Худые же, наоборот, обычно выглядят подтянутыми и здоровыми. Но может быть, это обманчивое впечатление? Попробуем разобраться. Самая универсальная формула, которой пользуются в том числе специалисты — это расчет индекса массы тела: вес в килограммах нужно разделить на квадрат роста в метрах. Если получившаяся цифра — от 19 до 16, то это говорит о недостатке веса, но это не так опасно для здоровья. Если же показатель меньше 16, стоит бить тревогу.



Люди с недостатком веса, как правило, чаще болеют, у них более ослабленная иммунная система. Также это сказывается на репродуктивной системе. К тому же, зачастую у худых людей мало не только жировой ткани, но еще и не развит мышечный каркас. А это чревато уже проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Так что же делать?



1. Разобраться с причинами



Для начала нужно разобраться с причинами худобы. У таких людей может быть от природы быстрый обмен веществ — питательные вещества расходуются быстрее, чем у большинства людей. Обычно такая особенность организма наследуется от родителей.



К истощению могут привести самые разные причины: питательные вещества усваиваются неправильно или в вашем организме даже могли завестись паразиты. Такие проблемы, конечно, решаются только в кабинете врача.



2. Составить план питания



По мнению экспертов, 80% успеха — это правильное питание. Надо быть готовым к тому, что есть придется непривычно много. Понадобится время, чтобы привыкнуть к пятиразовому и даже шестиразовому питанию и новой калорийности рациона.



Конечно, многое зависит от образа жизни. Одна из главных ошибок тех, кто хочет набрать вес, — тратить больше калорий, чем употреблять.



3. Есть правильные продукты



Налегать на все подряд высококалорийное, но при этом не очень питательное, не стоит. Акцент стоит делать, например, не на быстрые, а на медленные углеводы. Они накапливаются в организме в виде гликогена — он питает наши мышцы во время интенсивных тренировок, без которых при наборе мышечной массы не обойтись.



Жизненно важно и количество белка в рационе — оно должно быть, как у профессиональных спортсменов. Спасением для тех, кто с трудом набирает не только мышечную, но и жировую массу, может стать спортивное питание. Например, гейнеры. Эти высококалорийные напитки содержат не только белок, но и большое количество быстро усваиваемых углеводов.



Кроме гейнеров, врачи советуют обратить внимание на так называемые протеины — концентрация белка в них достигает от 70 до 95%. Конечно, все эти пищевые добавки работают только при условии интенсивных тренировок.



4. Силовой спорт



Не каждый вид спорта подойдет для тех, кто хочет набрать мышечную массу. Важно помнить, что мышцы должны успеть вырасти, готовясь к новым нагрузкам. Поэтому между тренировками нужно делать перерыв в 2–3 дня.



5. Больше сна, меньше стресса



Наравне с тренировками и питанием важен правильный режим сна. Во-первых, для восстановления организма. Во-вторых, нехватка сна приводит к повышенной выработке гормона грелина — он заставляет нас испытывать голод. Из-за этого организм начинает сжигать мышцы.



Стресса, конечно, по возможности, лучше избегать. Если он хронический, лучше обратиться за помощью к специалистам — есть современные способы снизить уровень стрессовых гормонов.