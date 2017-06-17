Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Грищенко после продолжительной болезни умер на 51 году жизни.
О кончине парламентарии от Саратовской области сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Олег Грищенко был избран депутатом Госдумы седьмого созыва в сентябре 2016 года, он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Управление Госдумы по связям с общественностью: «17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко».
Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким парламентария, передает РИА Новости.
С 1993 года Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000-м занял пост заместителя генерального директора этого предприятия. В 2004–2005 был депутатом Саратовской областной думы, также в 2005-м исполнял обязанности мэра Саратова, а в 2006 был избран главой города. В 2011 году Грищенко переизбрался на должность мэра. Работу в Госдуме РФ Олег Грищенко начал в минувшем году.
Управление Госдумы по связям с общественностью: «17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко».
Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким парламентария, передает РИА Новости.
С 1993 года Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000-м занял пост заместителя генерального директора этого предприятия. В 2004–2005 был депутатом Саратовской областной думы, также в 2005-м исполнял обязанности мэра Саратова, а в 2006 был избран главой города. В 2011 году Грищенко переизбрался на должность мэра. Работу в Госдуме РФ Олег Грищенко начал в минувшем году.
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