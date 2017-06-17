Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 10:55

    Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

    1 комментарий
    • Фото: Олег Грищенко / ТАСС
    Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

    Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

    Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко
  • Фото: Олег Грищенко / ТАСС

    • Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Грищенко после продолжительной болезни умер на 51 году жизни.

    О кончине парламентарии от Саратовской области сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Олег Грищенко был избран депутатом Госдумы седьмого созыва в сентябре 2016 года, он работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

    Управление Госдумы по связям с общественностью    : «17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко».

    Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким парламентария, передает РИА Новости.

    С 1993 года Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000-м занял пост заместителя генерального директора этого предприятия. В 2004–2005 был депутатом Саратовской областной думы, также в 2005-м исполнял обязанности мэра Саратова, а в 2006 был избран главой города. В 2011 году Грищенко переизбрался на должность мэра. Работу в Госдуме РФ Олег Грищенко начал в минувшем году.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru