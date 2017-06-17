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  • 17.06, 10:55

    В Миннесоте начались протесты после оправдания полицейского, застрелившего чернокожего

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Eric Miller
    В Миннесоте начались протесты после оправдания полицейского, застрелившего чернокожего

    В Миннесоте начались протесты после оправдания полицейского, застрелившего чернокожего

    В Миннесоте начались протесты после оправдания полицейского, застрелившего чернокожего
  • Фото Reuters © 2017, Eric Miller

    • Жители американского города Сент-Пол (штат Миннесота), протестующие против решения суда присяжных оправдать полицейского, который год назад застрелил афроамериканца, перекрыли автостраду.

    Напомним, инцидент в Миннесоте произошел июле прошлого года в городе Фолкон-Хайтс. Полицейский выстрелил в чернокожего мужчину и ранил его. Вскоре 32-летний Филандо Кастил скончался в больнице, куда был госпитализирован.

    Накануне офицер Джеронимо Йанез был оправдан. В связи с этим сотни людей вышли на улицы с протестами. Протестующие перекрыли автостраду 94. Сообщается, что полиция вытесняет протестующих с дороги, но она все еще перекрыта.

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