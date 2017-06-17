Новый тренд: в Дагестане заводят в качестве домашних питомцев тигров и львов

В Дагестане появился новый тренд. Местные жители все чаще заводят в качестве домашних питомцев диких животных. Например, тигров и львов. Хищников берут на прогулки, возят с собой в машинах и даже на общественном транспорте. Против такой практики выступают зоозащитники. Они называют это увлечение опасным и утверждают, что многие питомцы в итоге оказываются на улице.

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У зажиточных дагестанцев в последнее время появился новый модный тренд: заводить в квартирах и домах диких кошек. Самыми популярными питомцами становятся тигры, львы и леопарды.



Айшат Магомедова учится на ветеринара. У себя дома девушка открыла приют для экзотических животных.



Айшат Магомедова, региональная общественная организация «Эколог Дагестана»: «Покупают, поиграются, покормят, покажут всем своим знакомым. Они растут, естественно, они проявляют агрессию. Они не знают, что с ними делать, вот так они у меня оказываются».



Через ее руки прошли десятки животных: крокодилы, леопарды, тигры. Из-за большого количества обращений девушка даже открыла горячую телефонную линию и создала аккаунт в социальной сети, куда владельцы могут обращаться, если четвероногие надоели или заметно подросли. Впрочем, судьбы одомашненных хищников чаще заканчиваются печально. Животных, которые оказались не нужны, обычно убивают ради шкур, кости тигра часто используют в народной медицине.



Завести большую кошку для обеспеченных людей — это желание выделиться из толпы и показать обществу свой высокий статус. Владельцы заявляют, что хищники не опасны и могут жить в городских условиях наравне с обычными котами или собаками. Причем законом это вовсе не запрещено.



Объявления о продаже диких зверей уже давно перестали быть чем-то необычным. Выбор на любой кошелек. В Интернете стоимость экзотических хищников в среднем варьируется от 100 тысяч за обычную особь и до одного миллиона рублей, например, за редкого льва.



Видеоролики с участием хищников пользуются большой популярностью. На любительских кадрах нередко можно увидеть, как с большими кошками разгуливают по оживленным улицам Махачкалы, катают в автомобилях и даже ездят в маршрутном такси.



Подробности — в видеоматериале.