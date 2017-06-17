В ХМАО стартует командный чемпионат мира по шахматам

В Ханты-Мансийске сегодня стартует командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин и женщин.

В турнире участвуют больше сотни гроссмейстеров из разных стран. Они будут играть по так называемой круговой схеме — одновременно на четырех досках.



В этот раз мужская сборная России выступит без своих лидеров Владимира Крамника, Сергея Карякина и Александра Грищука. Вместо них за победу будут бороться начинающие спортсмены.



Андрей Филатов, президент Российской шахматной федерации, вице-президент Международной шахматной федерации, старший тренер сборной России: «Перед сборной всегда стоит только одна задача — выигрывать. Мы сейчас пробуем молодежный состав, как его назвали журналисты, экспериментальный состав. Дали сегодня шанс молодежи нашей, верим в нее, надеюсь, они нас порадуют».



По результатам жеребьевки, в первом туре соперниками мужской сборной России станут шахматисты из Египта, а партию с россиянками разыграют китаянки. Турнир продлится до 26 июня.