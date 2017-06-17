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  • 17.06, 07:53

    В Чувашии вторые сутки ищут 10-летнюю Настю

    1 комментарий
    В Чувашии вторые сутки ищут <nobr>10-летнюю</nobr> Настю

    В Чувашии вторые сутки ищут 10-летнюю Настю

    В Чувашии вторые сутки ищут <nobr>10-летнюю</nobr> Настю
  • Фото: 21.мвд.рф

    • В городе Цивильске, Чувашия, разыскивают школьницу, не вернувшуюся домой с прогулки.

    10-летняя Анастасия пропала в четверг днем — вышла гулять во двор и не вернулась, сообщается на сайте УМВД по Чувашии.

    Приметы девочки: рост 110–120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одета в голубую бейсболку с надписью, спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.

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