В Чувашии вторые сутки ищут 10-летнюю Настю

В городе Цивильске, Чувашия, разыскивают школьницу, не вернувшуюся домой с прогулки.
10-летняя Анастасия пропала в четверг днем — вышла гулять во двор и не вернулась, сообщается на сайте УМВД по Чувашии.
Приметы девочки: рост 110–120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одета в голубую бейсболку с надписью, спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.
Приметы девочки: рост 110–120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одета в голубую бейсболку с надписью, спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.
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