Смотр
ТВ-Эфир
Смотр
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 07:53

    Кэти Перри установила исторический рекорд в Twitter

    комментировать
    Кэти Перри установила исторический рекорд в Twitter

    Кэти Перри установила исторический рекорд в Twitter

    Кэти Перри установила исторический рекорд в Twitter
  • Фото: @katyperry /twitter.com

    • Американская певица Кэти Перри установила исторический рекорд по числу подписчиков в Twitter.

    Звезда первой в истории набрала 100 миллионов фолловеров, говорится в сообщении Twitter




    Кэти Перри всегда была одной из самых популярных персон в Twitter. Например, она первая набрала 50 миллионов подписчиков.

    Давний конкурент Перри в борьбе за внимание пользователей Twitter певец Джастин Бибер отстал ненамного — у него 97 миллионов фолловеров, сообщает CNN.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru