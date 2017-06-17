Кэти Перри установила исторический рекорд в Twitter

Американская певица Кэти Перри установила исторический рекорд по числу подписчиков в Twitter.
Звезда первой в истории набрала 100 миллионов фолловеров, говорится в сообщении Twitter
Кэти Перри всегда была одной из самых популярных персон в Twitter. Например, она первая набрала 50 миллионов подписчиков.
Давний конкурент Перри в борьбе за внимание пользователей Twitter певец Джастин Бибер отстал ненамного — у него 97 миллионов фолловеров, сообщает CNN.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) 16 июня 2017 г.
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw— KATY PERRY (@katyperry) 16 июня 2017 г.
Кэти Перри всегда была одной из самых популярных персон в Twitter. Например, она первая набрала 50 миллионов подписчиков.
Давний конкурент Перри в борьбе за внимание пользователей Twitter певец Джастин Бибер отстал ненамного — у него 97 миллионов фолловеров, сообщает CNN.
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