Число пострадавших при ЧП на эсминце Fitzgerald возросло до трех

По последним данным, с американского эсминца Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом близ Японии, экстренно эвакуировали в госпиталь трех моряков.
Кроме капитана судна помощь понадобилась еще двум морякам. Их доставили в госпиталь ВМС США Йокосука. Пострадавшие получили рваные раны и ушибы, сообщает РИА Новости.
Операция по поиску семи моряков продолжается.
столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Оба судна получили крупные повреждения. При этом ни один из 20 членов экипажа контейнеровоза не пострадал, отмечает ТАСС.
Операция по поиску семи моряков продолжается.
столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Оба судна получили крупные повреждения. При этом ни один из 20 членов экипажа контейнеровоза не пострадал, отмечает ТАСС.
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