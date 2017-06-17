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  • 17.06, 07:53

    Число пострадавших при ЧП на эсминце Fitzgerald возросло до трех

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    Число пострадавших при ЧП на эсминце Fitzgerald возросло до трех

    Число пострадавших при ЧП на эсминце Fitzgerald возросло до трех

    Число пострадавших при ЧП на эсминце Fitzgerald возросло до трех
  • Фото: @Idahograybeard /twitter.com

    • По последним данным, с американского эсминца Fitzgerald, столкнувшегося с контейнеровозом близ Японии, экстренно эвакуировали в госпиталь трех моряков.

    Кроме капитана судна помощь понадобилась еще двум морякам. Их доставили в госпиталь ВМС США Йокосука. Пострадавшие получили рваные раны и ушибы, сообщает РИА Новости.

    Операция по поиску семи моряков продолжается.

    Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Оба судна получили крупные повреждения. При этом ни один из 20 членов экипажа контейнеровоза не пострадал, отмечает ТАСС.

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