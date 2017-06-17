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  • 17.06, 06:22
    Рижский домушник представился полицейским хозяином квартиры. Латвия, кражи и ограбления, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Рижский домушник представился полицейским хозяином квартиры

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    Рижский домушник представился полицейским хозяином квартиры

    Рижский домушник представился полицейским хозяином квартиры

    Рижский домушник представился полицейским хозяином квартиры

      Курьезная попытка ограбления произошла в Риге. Вор притворился перед полицейскими хозяином квартиры, которую хотел «обнести», но ему помешал настоящий владелец, который все это время мирно спал в одной из комнат.

      Жильцы многоквартирного дома заметили подозрительную активность и вызвали муниципальную полицию. Правоохранители заметили на одной из лестничных клеток босоногого мужчину, который возился с замком входной двери.

      Полицейским подозрительный мужчина сказал, что снимает жилье, однако не смог предоставить ни договор аренды, ни ключи от квартиры. Стражи порядка также заметили лежащий на полу кошелек, который мужчина назвал своим. Объяснить, зачем ему два кошелька, злоумышленник не смог.

      На шум вышел настоящий хозяин жилья. Он сообщил, что не знает злоумышленника, а также заявил о пропаже кошелька. 40-летнего преступника передали Государственной полиции Латвии, сообщается на YouTube-канале рижской полиции.

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