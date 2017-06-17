Гавана предрекла провал антикубинской политики Трампа

Власти Кубы прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа об отмене курса на нормализацию отношений с Островом свободы.
Из заявления правительства Кубы: «Новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа и рода доказано на протяжении почти семи десятилетий».
Официальная Гавана считает действия США шагом назад в развитии отношений. Однако власти страны по-прежнему готовы к уважительному диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном, включая переговоры по остающимся нерешенными вопросам двусторонних отношений, но не позволят вмешиваться в свою политику.
Из заявления: «Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе, включая ту, которая построена на давлении и навязывании, будет обречена на провал. Необходимые Кубе изменения, как это было в 1959 году и как мы это делаем сейчас в части обновления нашей экономической и социальной модели, будут сделаны самим кубинским народом».
Власти Кубы также отметили, что США — не то государство, которое может учить соблюдению прав человека. Гавана также в очередной раз напомнила, что считает незаконным пребывание войск США на базе Гуантанамо на Кубе, передает РИА Новости.
Накануне Дональд Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Президент США поставил Гаване ряд условий, выполнение которых позволит вернуться к курсу на нормализацию отношений.
Официальная Гавана считает действия США шагом назад в развитии отношений. Однако власти страны по-прежнему готовы к уважительному диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном, включая переговоры по остающимся нерешенными вопросам двусторонних отношений, но не позволят вмешиваться в свою политику.
Из заявления: «Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе, включая ту, которая построена на давлении и навязывании, будет обречена на провал. Необходимые Кубе изменения, как это было в 1959 году и как мы это делаем сейчас в части обновления нашей экономической и социальной модели, будут сделаны самим кубинским народом».
Власти Кубы также отметили, что США — не то государство, которое может учить соблюдению прав человека. Гавана также в очередной раз напомнила, что считает незаконным пребывание войск США на базе Гуантанамо на Кубе, передает РИА Новости.
Накануне Дональд Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Президент США поставил Гаване ряд условий, выполнение которых позволит вернуться к курсу на нормализацию отношений.
Комментарии