«Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике
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  • 17.06, 00:18
    Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео. Краснодарский край, Сочи, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео

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    Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео

    Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео

    Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео

      На черноморском побережье в районе Сочи и Туапсе прошелся смерч. Отдыхающие и горожане сняли его на видео.

      Смерч видели в районе Сочи и Джубги. Местами вихрь разметал на пляжах лежаки и надувные матрасы, рассказывают в соцсетях очевидцы.


      #смерч

      Публикация от Angelina (@_lina_kiss_1)



      Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Джубге смерч прошел в 6 км от берега. Информации о пострадавших не поступало.

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