Смерч перепугал отдыхающих в Сочи и Туапсе: видео

На черноморском побережье в районе Сочи и Туапсе прошелся смерч. Отдыхающие и горожане сняли его на видео.
Смерч видели в районе Сочи и Джубги. Местами вихрь разметал на пляжах лежаки и надувные матрасы, рассказывают в соцсетях очевидцы.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Джубге смерч прошел в 6 км от берега. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в Джубге смерч прошел в 6 км от берега. Информации о пострадавших не поступало.
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