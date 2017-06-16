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  • 16.06, 22:48

    Яхта российского олигарха заслонила статую Свободы

    4 комментария
    Яхта российского олигарха заслонила статую Свободы

    Яхта российского олигарха заслонила статую Свободы

    Яхта российского олигарха заслонила статую Свободы
  • Фото: ryan__r /instagram.com

    • Американские СМИ негодуют: российский миллиардер Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue у берегов Нью-Йорка так, что она закрыла вид на символ города — статую Свободы.

    Одна из крупнейших яхт в мире высотой 112 метров перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича. Le Grand Blue впервые встала на якорь перед статуей Свободы 17 апреля и провела там две недели. В мае судно направилось в залив Грейвсенд, а в июне вернулось на прежнее место.

    При этом российский бизнесмен не нарушает закон. Юридически суда имеют право пришвартовываться в данном районе, однако обычно яхты встают там на день-два, сообщает Dni.Ru.

    Американские СМИ возмущены поступком российского олигарха. По их мнению, яхта мешает экскурсионным судам, направляющимся к достопримечательности, а также просто портит вид на статую Свободы. Как пишет New York Post, пусть это не противоречит закону, но «блокирует» свободу и справедливость в Америке.

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