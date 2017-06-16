Яхта российского олигарха заслонила статую Свободы

Американские СМИ негодуют: российский миллиардер Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue у берегов
Нью-Йорка так, что она закрыла вид на символ города — статую Свободы.
Одна из крупнейших яхт в мире высотой 112 метров перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича. Le Grand Blue впервые встала на якорь перед статуей Свободы 17 апреля и провела там две недели. В мае судно направилось в залив Грейвсенд, а в июне вернулось на прежнее место.
При этом российский бизнесмен не нарушает закон. Юридически суда имеют право пришвартовываться в данном районе, однако обычно яхты встают там на день-два, сообщает Dni.Ru.
Американские СМИ возмущены поступком российского олигарха. По их мнению, яхта мешает экскурсионным судам, направляющимся к достопримечательности, а также просто портит вид на статую Свободы. Как пишет New York Post, пусть это не противоречит закону, но «блокирует» свободу и справедливость в Америке.
При этом российский бизнесмен не нарушает закон. Юридически суда имеют право пришвартовываться в данном районе, однако обычно яхты встают там на день-два, сообщает Dni.Ru.
Американские СМИ возмущены поступком российского олигарха. По их мнению, яхта мешает экскурсионным судам, направляющимся к достопримечательности, а также просто портит вид на статую Свободы. Как пишет New York Post, пусть это не противоречит закону, но «блокирует» свободу и справедливость в Америке.
Shvidler’s yacht spoiling tourists’ pics of Statue of Liberty, says NY Post https://t.co/swzwEAwCEK via @nypmetro— greg white (@whitegl) 16 июня 2017 г.
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