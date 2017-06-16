Шувалов предсказал сокращение рабочей недели

Первый вице-премьер Игорь Шувалов выразил мнение, что в будущем должно произойти сокращение рабочей недели. Он допустил, что развитие технологий и связанный с ними рост производительности труда необязательно должны привести к безработице.

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Более вероятен сценарий, который уже был в XX веке, когда постепенно начинает сокращаться длительность рабочей недели. Шувалов отметил, что все это приведет к увеличению свободного времени у людей, и они смогут больше внимания уделять собственному развитию. А значит, вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.