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  • 16.06, 21:16
    Шувалов предсказал сокращение рабочей недели. работа, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шувалов предсказал сокращение рабочей недели

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    Шувалов предсказал сокращение рабочей недели

    Шувалов предсказал сокращение рабочей недели

      Первый вице-премьер Игорь Шувалов выразил мнение, что в будущем должно произойти сокращение рабочей недели. Он допустил, что развитие технологий и связанный с ними рост производительности труда необязательно должны привести к безработице.

      Более вероятен сценарий, который уже был в XX веке, когда постепенно начинает сокращаться длительность рабочей недели. Шувалов отметил, что все это приведет к увеличению свободного времени у людей, и они смогут больше внимания уделять собственному развитию. А значит, вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.

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