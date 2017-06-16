Строители завершили сборку железнодорожной арки Крымского моста

Сегодня строители завершили сборку самого крупного элемента Крымского моста — железнодорожного арочного пролета.

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Свод арки замкнули на высоте почти 50 метров от основания конструкции. Теперь арочный пролет нужно будет дооборудовать, покрыть антикоррозийной краской и подготовить к финальному монтажу.



Также на строительной площадке продолжают сборку арочного пролета автодорожной части. Он почти полностью готов.



Строительство Крымского моста идет в круглосуточном режиме. По планам, автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.