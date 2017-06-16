Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 19:46
    Военно-космическая академия в Петербурге чествует выпускников. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы, космонавтика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Военно-космическая академия в Петербурге чествует выпускников

    комментировать

    Военно-космическая академия в Петербурге чествует выпускников

    <nobr>Военно-космическая</nobr> академия в Петербурге чествует выпускников

      Вручение дипломов и погон состоялось на малой арене стадиона «Петровский».

      Знаменитая Военно-космическая академия имени Можайского чествует своих выпускников. Сегодня в Петербурге 86 офицерам вручили дипломы и погоны. Церемония прошла на малой арене стадиона «Петровский».

      И, судя по наполненности трибун, теперь уже бывшие курсанты собрали не меньше зрителей, чем футболисты. Всего в этом году дипломы получили 194 человека.

      Кроме новоиспеченных лейтенантов из академии выпустились 83 прапорщика и 25 офицеров, прошедших курсы повышения квалификации. Выпуск назвали небольшим, но очень качественным. Приказ министра обороны о присвоении званий зачитали после выноса знамен.

      Интерес к космическим наукам демонстрируют и девушки. Среди выпускников академии Можайского 2017 года немало представительниц прекрасного пола.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru