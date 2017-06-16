Военно-космическая академия в Петербурге чествует выпускников

Вручение дипломов и погон состоялось на малой арене стадиона «Петровский».

Знаменитая Военно-космическая академия имени Можайского чествует своих выпускников. Сегодня в Петербурге 86 офицерам вручили дипломы и погоны. Церемония прошла на малой арене стадиона «Петровский».



И, судя по наполненности трибун, теперь уже бывшие курсанты собрали не меньше зрителей, чем футболисты. Всего в этом году дипломы получили 194 человека.



Кроме новоиспеченных лейтенантов из академии выпустились 83 прапорщика и 25 офицеров, прошедших курсы повышения квалификации. Выпуск назвали небольшим, но очень качественным. Приказ министра обороны о присвоении званий зачитали после выноса знамен.



Интерес к космическим наукам демонстрируют и девушки. Среди выпускников академии Можайского 2017 года немало представительниц прекрасного пола.