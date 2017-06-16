Петербургским полуночникам приготовили театральный аперитив в стиле джаз

Премьерный спектакль «Это Питер, детка» посвящен любви, джазу и городу на Неве.

Петербургский Театр комедии имени Акимова впервые решился распахнуть двери для зрителей-полуночников. Новая постановка под названием «Это Питер, детка!», которую покажут в ночь праздника «Алые паруса», адресована тем, кто не спит белой ночью и готов проникнуться переживаниями главного героя — писателя, угодившего в любовный треугольник.



Важными персонажами истории стали петербургские джазмены во главе с Билли Новиком. Для русского Тома Уэйтса это не первый опыт выхода на театральные подмостки. В данном случае ему предстоит исполнить знаменитые джазовые композиции, создав уникальную бродвейско-петербургскую атмосферу.



Спектакль начнется 23 июня в 22:30 с получасовой музыкальной увертюры, после чего на сцене появятся актеры театра. По мнению авторов проекта, публике предложат необычный микс уличного джаза и тонкой иронии, чтобы, выйдя из театра уже за полночь, зрители поспешили продолжить прогулку по любимому городу в правильном настроении.