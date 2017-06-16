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  • 16.06, 19:46

    Умер экс-канцлер Германии Гельмут Коль

    2 комментария
    • Фото: Машков Юрий / ТАСС
    Умер <nobr>экс-канцлер</nobr> Германии Гельмут Коль

    Умер экс-канцлер Германии Гельмут Коль

    Умер <nobr>экс-канцлер</nobr> Германии Гельмут Коль
  • Фото: Машков Юрий / ТАСС

    • Канцлер «германского единства» Гельмут Коль скончался сегодня в возрасте 87 лет.

    Как сообщил таблоид Bild, Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене.

    Правящая в ФРГ партия Христианско-демократический союз (ХДС) уже выразила соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера.

    Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 годы. Именно на время его пребывания у власти пришлось падение Берлинской стены.

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