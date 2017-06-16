Умер экс-канцлер Германии Гельмут Коль

Канцлер «германского единства» Гельмут Коль скончался сегодня в возрасте 87 лет.

14527 смерть

ФРГ

Как сообщил таблоид Bild, Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене.



Правящая в ФРГ партия Христианско-демократический союз (ХДС) уже выразила соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера.



Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 годы. Именно на время его пребывания у власти пришлось падение Берлинской стены.

