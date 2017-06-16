Сын Софи Лорен исполнит новую версию симфонии Моцарта в Петербурге

Участником ХХ юбилейного фестиваля «Дворцы Петербурга» стал Карло Понти — знаменитый итальянский дирижер. Авторский концерт состоится 17 июня в Царском Селе.

Выдающийся итальянский дирижер Карло Понти выступит в Тронном зале Екатерининского дворца в Царском Селе. В рамках юбилейного фестиваля «Дворцы Петербурга» маэстро представит авторскую интерпретацию, пожалуй, самого популярного произведения Вольфганга Амадея Моцарта — 40-ю симфонию соль минор. Ее исполнит оркестр «Таврический».



Этот визит в Северную столицу не первый для Карло Понти. 20 лет назад сын Софи Лорен уже приезжал в город на Неве, также для того чтобы выступить на фестивале «Дворцы Петербурга». Изменилось ли его восприятие города? И как подбирались произведения для выступления? Маэстро рассказал об этом в интервью НТВ.



Карло Понти, дирижер (Италия): «Я был в Петербурге почти 20 лет назад, в 1999-м. Это были удивительные концерты в капелле, в Эрмитажном театре. Были мы и в Царском Селе. Тогда я дирижировал камерным оркестром России. И вот я снова буду выступать в Екатерининском дворце. Мне нравится такие великолепные интерьеры. <…> Надеюсь, у нас получится весьма интересная интерпретация Моцарта. Солировать будет скрипка руководителя фестиваля Марии Сафарьянц. <…> Моя мать Софи Лорен знает, что я в буду дирижировать в столь прекрасном месте. Она пожелала мне удачи».