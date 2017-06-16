Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 19:46
    Сын Софи Лорен исполнит новую версию симфонии Моцарта в Петербурге. Санкт-Петербург, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сын Софи Лорен исполнит новую версию симфонии Моцарта в Петербурге

    комментировать

    Сын Софи Лорен исполнит новую версию симфонии Моцарта в Петербурге

    Сын Софи Лорен исполнит новую версию симфонии Моцарта в Петербурге

      Участником ХХ юбилейного фестиваля «Дворцы Петербурга» стал Карло Понти — знаменитый итальянский дирижер. Авторский концерт состоится 17 июня в Царском Селе.

      Выдающийся итальянский дирижер Карло Понти выступит в Тронном зале Екатерининского дворца в Царском Селе. В рамках юбилейного фестиваля «Дворцы Петербурга» маэстро представит авторскую интерпретацию, пожалуй, самого популярного произведения Вольфганга Амадея Моцарта — 40-ю симфонию соль минор. Ее исполнит оркестр «Таврический».

      Этот визит в Северную столицу не первый для Карло Понти. 20 лет назад сын Софи Лорен уже приезжал в город на Неве, также для того чтобы выступить на фестивале «Дворцы Петербурга». Изменилось ли его восприятие города? И как подбирались произведения для выступления? Маэстро рассказал об этом в интервью НТВ.

      Карло Понти, дирижер (Италия): «Я был в Петербурге почти 20 лет назад, в 1999-м. Это были удивительные концерты в капелле, в Эрмитажном театре. Были мы и в Царском Селе. Тогда я дирижировал камерным оркестром России. И вот я снова буду выступать в Екатерининском дворце. Мне нравится такие великолепные интерьеры. <…> Надеюсь, у нас получится весьма интересная интерпретация Моцарта. Солировать будет скрипка руководителя фестиваля Марии Сафарьянц. <…> Моя мать Софи Лорен знает, что я в буду дирижировать в столь прекрасном месте. Она пожелала мне удачи».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru