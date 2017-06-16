Билеты на роскошный японский поезд-отель раскупили на три месяца вперед

В Японии распроданы все билеты на ближайшие три месяца в роскошный поезд-отель . И это при том, что цены начинаются от 2,5 тысяч и доходят до 11 тысяч долларов.

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Япония

Поезд назвали «Свежий бриз», и рассчитан он всего на 30 пассажиров. За эти деньги предлагается двух- или трехдневное путешествие вдоль Японского моря.



Обещают блюда от мировых шеф-поваров, ванны из кипариса, открытую площадку-балкон, панорамные окна-купе, а в двух вагонах сделали даже стеклянный потолок и стены, чтобы любоваться пейзажем и ночным небом.



На ближайшие даты мест нет, но желающие могут заказать билеты на конец этого года.