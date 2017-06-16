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  • 16.06, 18:15
    Билеты на роскошный японский поезд-отель раскупили на три месяца вперед. Япония, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Билеты на роскошный японский поезд-отель раскупили на три месяца вперед

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    Билеты на роскошный японский <nobr>поезд-отель</nobr> раскупили на три месяца вперед

    Билеты на роскошный японский поезд-отель раскупили на три месяца вперед

    Билеты на роскошный японский <nobr>поезд-отель</nobr> раскупили на три месяца вперед

      В Японии распроданы все билеты на ближайшие три месяца в роскошный поезд-отель. И это при том, что цены начинаются от 2,5 тысяч и доходят до 11 тысяч долларов.

      Поезд назвали «Свежий бриз», и рассчитан он всего на 30 пассажиров. За эти деньги предлагается двух- или трехдневное путешествие вдоль Японского моря.

      Обещают блюда от мировых шеф-поваров, ванны из кипариса, открытую площадку-балкон, панорамные окна-купе, а в двух вагонах сделали даже стеклянный потолок и стены, чтобы любоваться пейзажем и ночным небом.

      На ближайшие даты мест нет, но желающие могут заказать билеты на конец этого года.

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