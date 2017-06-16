Киев грозит группе Scooter тюрьмой за выступление в Крыму

Газета Bild сообщила, что немецкая группа Scooter подвергается нападкам
из-за планов выступить в августе на фестивале ZB Fest в населенном пункте Балаклава на юго-западе Крыма.
Немецкие политики обрушились с критикой на музыкантов за решение дать концерт в Крыму. Представитель партии зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс заявила, что таким образом группа Scooter «занимает сторону Путина». Она предложила музыкантам связаться с победительницей «Евровидения — 2016» Джамалой, пишет Bild.
Ребекка Хармс: «Тогда они поймут, как стыдно и безответственно ведут себя немецкие музыканты и танцоры, которые становятся инструментом Путина, превратившего Крым в крупнейшую военную базу на Черном море».
В Киеве на решение музыкантов принять участие в фестивале отреагировали еще жестче. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил: если группа отправится в Крым без специального разрешения, то им может грозить от одного года до восьми лет тюрьмы на Украине. Ситуация осложняется тем, что Scooter в этом году намеревалась выступить и в Киеве.
Сами музыканты были поражены негативной реакцией на их поездку в Крым. Вокалист Эйч Пи Бакстер выразил удивление из-за этих нападок, и объяснил, что группа едет в Балаклаву ради поклонников.
Эйч Пи Бакстер: «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть что им показать».
Возникшую ситуацию прокомментировал и менеджер группы Scooter Йенс Теле.
Йенс Теле: «Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка совершенно аполитична, и мы хотим держаться в стороне от политических вопросов. Мы ездим на Украину и в Россию с 1995 года, у нас там много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter».
Издание обратило внимание, что на официальном сайте группы рядом с датой выступления в Балаклаве не указана страна. Менеджер музыкального коллектива пояснил, что это было сделано не случайно. Он заявил, что группа Scooter хочет оставаться нейтральной в этом конфликте.
Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014-го после референдума. На голосовании за это решение высказалось большинство жителей полуострова. Однако Киев и Запад отказались признавать итоги волеизъявления крымчан.
На фестивале ZB Fest в Крыму также выступят «Ленинград», «СерьГа», Дима Билан, «Градусы», «Бригада С» и L’One.
Ребекка Хармс: «Тогда они поймут, как стыдно и безответственно ведут себя немецкие музыканты и танцоры, которые становятся инструментом Путина, превратившего Крым в крупнейшую военную базу на Черном море».
В Киеве на решение музыкантов принять участие в фестивале отреагировали еще жестче. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил: если группа отправится в Крым без специального разрешения, то им может грозить от одного года до восьми лет тюрьмы на Украине. Ситуация осложняется тем, что Scooter в этом году намеревалась выступить и в Киеве.
Сами музыканты были поражены негативной реакцией на их поездку в Крым. Вокалист Эйч Пи Бакстер выразил удивление из-за этих нападок, и объяснил, что группа едет в Балаклаву ради поклонников.
Эйч Пи Бакстер: «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты. У нас есть что им показать».
Возникшую ситуацию прокомментировал и менеджер группы Scooter Йенс Теле.
Йенс Теле: «Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка совершенно аполитична, и мы хотим держаться в стороне от политических вопросов. Мы ездим на Украину и в Россию с 1995 года, у нас там много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter».
Издание обратило внимание, что на официальном сайте группы рядом с датой выступления в Балаклаве не указана страна. Менеджер музыкального коллектива пояснил, что это было сделано не случайно. Он заявил, что группа Scooter хочет оставаться нейтральной в этом конфликте.
Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014-го после референдума. На голосовании за это решение высказалось большинство жителей полуострова. Однако Киев и Запад отказались признавать итоги волеизъявления крымчан.
На фестивале ZB Fest в Крыму также выступят «Ленинград», «СерьГа», Дима Билан, «Градусы», «Бригада С» и L’One.
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