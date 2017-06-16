Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 15:14
    Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области. Нижегородская область, дети и подростки, издевательства, приговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области

    комментировать
    Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области

    Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области

    Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области

      Сегодня стало известно, какое наказание суд вынес женщине, которая морила шестерых детей голодом. Выяснилось, что Мария Алексеева практически не занималась воспитанием детей. И только благодаря внимательным соседям, которые позвонили в полицию, эта история не обрела трагический финал.

      Эта история получила широкий общественный резонанс. Медики тогда диагностировали у детей пневмонию. Их всех забрали в интернат. Теперь стало окончательно ясно, что предпринимать какие-либо действия, чтобы попытаться вернуть их в семью, обвиняемая не станет.

      Женщину, которая морила голодом шестерых детей, лишили родительских прав. Изможденных мальчиков и девочек в 2016 году изъяли из семьи органы опеки. Старших в критическом состоянии поместили в реанимацию, младших — госпитализировали с пневмонией. На Марию Алексееву тогда завели уголовное дело, обвинив в жестоком обращении и умышленном причинении вреда здоровью. С тех пор прошло больше года. Но за все это время, говорят прокуроры, материнские чувства в ней не проснулись.

      Когда соцработники пришли проверять семью после звонка соседей, мать заявила, что проблем у них нет, а дети ни в чем не нуждаются. Просто психически больны, поэтому и ведут себя странно. Кровать у них есть — одна на шестерых, а в холодильнике — необходимый набор продуктов.

      Мария Алексеева: «Кушать да, они кушают. Но из-за того, что они постоянно в одной позе торчат на четвереньках и вот так вот головой мотают постоянно. И поэтому они бьются головой об пол. Из-за чего у нас на лбу есть небольшие гематомы».

      Но стражам порядка удалось доказать, что до такого состояния мать довела детей сама. После длительного курса реабилитации малыши пошли на поправку. И после выписки их отправили в приют. Тогда, говорят соцработники, у матери была возможность исправиться и вернуть их домой. Но Алексеева ни разу не пришла и даже не позвонила.

      Двое малышей уже живут в приемной семье, остальные — пока в интернате, под наблюдением психологов. Что же касается нерадивой матери, ближайшие три года Мария Алексеева проведет в колонии-поселении. Не придет за детьми, по всей видимости, и отец. Сразу же после того, как их увезли, мужчина ушел из семьи.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru