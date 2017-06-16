Морившей голодом шестерых детей женщине вынесли приговор в Нижегородской области

Сегодня стало известно, какое наказание суд вынес женщине, которая морила шестерых детей голодом. Выяснилось, что Мария Алексеева практически не занималась воспитанием детей. И только благодаря внимательным соседям, которые позвонили в полицию, эта история не обрела трагический финал.
Эта история получила широкий общественный резонанс. Медики тогда диагностировали у детей пневмонию. Их всех забрали в интернат. Теперь стало окончательно ясно, что предпринимать какие-либо действия, чтобы попытаться вернуть их в семью, обвиняемая не станет.
Женщину, которая морила голодом шестерых детей, лишили родительских прав. Изможденных мальчиков и девочек в 2016 году изъяли из семьи органы опеки. Старших в критическом состоянии поместили в реанимацию, младших — госпитализировали с пневмонией. На Марию Алексееву тогда завели уголовное дело, обвинив в жестоком обращении и умышленном причинении вреда здоровью. С тех пор прошло больше года. Но за все это время, говорят прокуроры, материнские чувства в ней не проснулись.
Когда соцработники пришли проверять семью после звонка соседей, мать заявила, что проблем у них нет, а дети ни в чем не нуждаются. Просто психически больны, поэтому и ведут себя странно. Кровать у них есть — одна на шестерых, а в холодильнике — необходимый набор продуктов.
Мария Алексеева: «Кушать да, они кушают. Но из-за того, что они постоянно в одной позе торчат на четвереньках и вот так вот головой мотают постоянно. И поэтому они бьются головой об пол. Из-за чего у нас на лбу есть небольшие гематомы».
Но стражам порядка удалось доказать, что до такого состояния мать довела детей сама. После длительного курса реабилитации малыши пошли на поправку. И после выписки их отправили в приют. Тогда, говорят соцработники, у матери была возможность исправиться и вернуть их домой. Но Алексеева ни разу не пришла и даже не позвонила.
Двое малышей уже живут в приемной семье, остальные — пока в интернате, под наблюдением психологов. Что же касается нерадивой матери, ближайшие три года Мария Алексеева проведет в колонии-поселении. Не придет за детьми, по всей видимости, и отец. Сразу же после того, как их увезли, мужчина ушел из семьи.
Подробности — в видеоматериале.
Женщину, которая морила голодом шестерых детей, лишили родительских прав. Изможденных мальчиков и девочек в 2016 году изъяли из семьи органы опеки. Старших в критическом состоянии поместили в реанимацию, младших — госпитализировали с пневмонией. На Марию Алексееву тогда завели уголовное дело, обвинив в жестоком обращении и умышленном причинении вреда здоровью. С тех пор прошло больше года. Но за все это время, говорят прокуроры, материнские чувства в ней не проснулись.
Когда соцработники пришли проверять семью после звонка соседей, мать заявила, что проблем у них нет, а дети ни в чем не нуждаются. Просто психически больны, поэтому и ведут себя странно. Кровать у них есть — одна на шестерых, а в холодильнике — необходимый набор продуктов.
Мария Алексеева: «Кушать да, они кушают. Но из-за того, что они постоянно в одной позе торчат на четвереньках и вот так вот головой мотают постоянно. И поэтому они бьются головой об пол. Из-за чего у нас на лбу есть небольшие гематомы».
Но стражам порядка удалось доказать, что до такого состояния мать довела детей сама. После длительного курса реабилитации малыши пошли на поправку. И после выписки их отправили в приют. Тогда, говорят соцработники, у матери была возможность исправиться и вернуть их домой. Но Алексеева ни разу не пришла и даже не позвонила.
Двое малышей уже живут в приемной семье, остальные — пока в интернате, под наблюдением психологов. Что же касается нерадивой матери, ближайшие три года Мария Алексеева проведет в колонии-поселении. Не придет за детьми, по всей видимости, и отец. Сразу же после того, как их увезли, мужчина ушел из семьи.
Подробности — в видеоматериале.
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