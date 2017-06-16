Безопасность на Кубке конфедераций обеспечат новейшие технологии

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Так называемая зона последней мили — территория в радиусе одного километра вокруг московского стадиона «Спартак». На всех четырех аренах Кубка конфедераций основные меры безопасности осуществляются здесь. Но не только.Борт из Лиссабона доставил в Казань Криштиану Роналду и компанию. С этого момента сборная Португалии, как и все восемь команд-участниц, находится под неусыпным контролем служб безопасности. Сопровождать лучшие команды континентов будут везде.Аэропорты и вокзалы, тренировочные площадки и отели уже с 1 июня готовы к любым нештатным ситуациям. На помощь региональным оперативным штабам приходит самая современная техника., заместитель начальника управления ФСБ, руководитель аппарата рабочей группы по безопасности совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта: «При разработке мер безопасности нами были учтены гарантии и РФ и FIFA, связанные с безвизовым въездом и бесплатным проездом. Для поддержания безопасности нами была задействована система идентификации, в которую включена система прохода на стадион. Именно элементы этой системы идентификации позволяют сделать въезд в страну для болельщиков безвизовым, передвижение — бесплатным, а вход на стадион — комфортным и автоматизированным».В черном списке службы безопасности Кубка конфедераций — 191 человек. Это те, кому решениями судов запрещено посещение официальных футбольных матчей., первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России: «Скажу прямо, граждане, которые совершали грубые правонарушения во время спортивных соревнований: проявляли расизм, жгли пиротехнику, ломали мебель, пытались устраивать драки, — находятся под нашим пристальным и постоянным взором. Это также относится и к иностранным футбольным хулиганам».Для всех остальных — широкая улыбка и гостеприимное welcome от волонтеров. Паспорт болельщика — как дополнительная гарантия безопасности.Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.