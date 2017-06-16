Безопасность на Кубке конфедераций обеспечат новейшие технологии

В России правоохранительные органы делают все, чтобы на Кубке Конфедераций обеспечить максимальную безопасность. К началу турнира спецслужбы разработали и внедрили комплекс мер, который должен избавить матчи от беспорядков на трибунах. Особое внимание уделяется безопасности самих сборных. В работе силовикам помогает самая современная техника.
Так называемая зона последней мили — территория в радиусе одного километра вокруг московского стадиона «Спартак». На всех четырех аренах Кубка конфедераций основные меры безопасности осуществляются здесь. Но не только.
Борт из Лиссабона доставил в Казань Криштиану Роналду и компанию. С этого момента сборная Португалии, как и все восемь команд-участниц, находится под неусыпным контролем служб безопасности. Сопровождать лучшие команды континентов будут везде.
Аэропорты и вокзалы, тренировочные площадки и отели уже с 1 июня готовы к любым нештатным ситуациям. На помощь региональным оперативным штабам приходит самая современная техника.
Алексей Лаврищев, заместитель начальника управления ФСБ, руководитель аппарата рабочей группы по безопасности совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта: «При разработке мер безопасности нами были учтены гарантии и РФ и FIFA, связанные с безвизовым въездом и бесплатным проездом. Для поддержания безопасности нами была задействована система идентификации, в которую включена система прохода на стадион. Именно элементы этой системы идентификации позволяют сделать въезд в страну для болельщиков безвизовым, передвижение — бесплатным, а вход на стадион — комфортным и автоматизированным».
В черном списке службы безопасности Кубка конфедераций — 191 человек. Это те, кому решениями судов запрещено посещение официальных футбольных матчей.
Антон Гусев, первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России: «Скажу прямо, граждане, которые совершали грубые правонарушения во время спортивных соревнований: проявляли расизм, жгли пиротехнику, ломали мебель, пытались устраивать драки, — находятся под нашим пристальным и постоянным взором. Это также относится и к иностранным футбольным хулиганам».
Для всех остальных — широкая улыбка и гостеприимное welcome от волонтеров. Паспорт болельщика — как дополнительная гарантия безопасности.
Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.
Борт из Лиссабона доставил в Казань Криштиану Роналду и компанию. С этого момента сборная Португалии, как и все восемь команд-участниц, находится под неусыпным контролем служб безопасности. Сопровождать лучшие команды континентов будут везде.
Аэропорты и вокзалы, тренировочные площадки и отели уже с 1 июня готовы к любым нештатным ситуациям. На помощь региональным оперативным штабам приходит самая современная техника.
Алексей Лаврищев, заместитель начальника управления ФСБ, руководитель аппарата рабочей группы по безопасности совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта: «При разработке мер безопасности нами были учтены гарантии и РФ и FIFA, связанные с безвизовым въездом и бесплатным проездом. Для поддержания безопасности нами была задействована система идентификации, в которую включена система прохода на стадион. Именно элементы этой системы идентификации позволяют сделать въезд в страну для болельщиков безвизовым, передвижение — бесплатным, а вход на стадион — комфортным и автоматизированным».
В черном списке службы безопасности Кубка конфедераций — 191 человек. Это те, кому решениями судов запрещено посещение официальных футбольных матчей.
Антон Гусев, первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России: «Скажу прямо, граждане, которые совершали грубые правонарушения во время спортивных соревнований: проявляли расизм, жгли пиротехнику, ломали мебель, пытались устраивать драки, — находятся под нашим пристальным и постоянным взором. Это также относится и к иностранным футбольным хулиганам».
Для всех остальных — широкая улыбка и гостеприимное welcome от волонтеров. Паспорт болельщика — как дополнительная гарантия безопасности.
Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня в 18:00.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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