Подросток погиб от удара током в Нижегородской области

Подросток погиб в Нижегородской области, предположительно, получив удар током от лежащего на земле провода, следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщает СУ СК по региону, накануне два подростка направились на рыбалку к озеру у деревни Орлиха Уренского района. Проходя около линии электропередачи, 16-летний подросток взял в руку электропровод, лежащий на земле. Неожиданно он упал, второй подросток побежал в деревню за помощью. По информации СУ СК, прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
Из сообщения СУ СК по Нижегородской области: «Следователями по факту обнаружения тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“».
При осмотре тела погибшего следователи обнаружили на правой руке следы, предположительно, от электроожога, уточняет ведомство. Кроме того, в непосредственной близости от тела располагался электропровод, идущий от опоры линии электропередачи.
Из сообщения СУ СК по Нижегородской области: «Следователями по факту обнаружения тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“».
При осмотре тела погибшего следователи обнаружили на правой руке следы, предположительно, от электроожога, уточняет ведомство. Кроме того, в непосредственной близости от тела располагался электропровод, идущий от опоры линии электропередачи.
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