Дипломаты проверяют информацию о захваченной северокорейцами российской яхте

В посольстве РФ в КНДР создан оперативный штаб для проверки информации о возможном захвате российской яхты Katalexa, шедшей во Владивосток.
Приморская Федерация парусного спорта сообщила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. На ее борту находятся три члена экипажа.
Руководитель яхт-клуба «Алые паруса» во Владивостоке, куда шла Katalexa, Артём Моисеенков рассказал РИА Новости, что яхта зимовала на Тайване, после чего ее перегнали в южнокорейский порт Пхохан. По пути Katalexa два месяца находилась на ремонте в Японии.
В Морском спасательно-координационном центре Владивостока ТАСС подтвердили, что получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море.
Посольство обратилось с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. За ситуацией также следит Генеральное консульство РФ в Чондине.
Руководитель яхт-клуба «Алые паруса» во Владивостоке, куда шла Katalexa, Артём Моисеенков рассказал РИА Новости, что яхта зимовала на Тайване, после чего ее перегнали в южнокорейский порт Пхохан. По пути Katalexa два месяца находилась на ремонте в Японии.
В Морском спасательно-координационном центре Владивостока ТАСС подтвердили, что получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море.
Посольство обратилось с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. За ситуацией также следит Генеральное консульство РФ в Чондине.
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