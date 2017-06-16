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  • 16.06, 09:09

    Дипломаты проверяют информацию о захваченной северокорейцами российской яхте

    1 комментарий

    Дипломаты проверяют информацию о захваченной северокорейцами российской яхте

    Дипломаты проверяют информацию о захваченной северокорейцами российской яхте

    В посольстве РФ в КНДР создан оперативный штаб для проверки информации о возможном захвате российской яхты Katalexa, шедшей во Владивосток.

    Приморская Федерация парусного спорта сообщила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. На ее борту находятся три члена экипажа.

    Руководитель яхт-клуба «Алые паруса» во Владивостоке, куда шла Katalexa, Артём Моисеенков рассказал РИА Новости, что яхта зимовала на Тайване, после чего ее перегнали в южнокорейский порт Пхохан. По пути Katalexa два месяца находилась на ремонте в Японии.

    В Морском спасательно-координационном центре Владивостока ТАСС подтвердили, что получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море.

    Посольство обратилось с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. За ситуацией также следит Генеральное консульство РФ в Чондине.

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