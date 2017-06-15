Петербургские инвалиды пожаловались Путину на произвол чиновников

Члены общества инвалидов «Надежда» обратились к президенту через мобильное приложение. Люди с ограниченными возможностями просят, Путина, чтобы их не штрафовали за провал инвестпроекта по строительству автошколы для инвалидов.
Пока сложно точно сказать, сколько вопросов именно из Петербурга и Ленинградской области было направлено президенту на прямую линию. Но не будет ошибкой заявить, что сотни, если не тысячи сообщений из региона не попали в эфир трансляции.
Впрочем, организаторы прямой линии по традиции обещают: без внимания в конечном счете не оставят никого. На это очень надеются и члены общества инвалидов «Надежда», которые видеообращение Владимиру Путину направили через специальное приложение.
Они столкнулись с многомиллионными требованиями петербургских чиновников, после того как не сумели реализовать инвестпроект по строительству автошколы для людей с ограниченными возможностями.
Константин Афиногенов, чемпион России по парабадминтону: «Не нанеся никакого вреда Санкт-Петербургу, мы столкнулись с юридическими коллизиями кабального договора. По этому договору с нас пытаются взыскать 40 млн рублей. Мы, инвалиды, просим вас только об одном: услышать о наших проектах и начинаниях, улучшающих жизнь людей с ограниченными возможностями».
Напомним: журналисты НТВ-Петербург уже рассказывали об уникальном проекте учебно-технического комплекса для инвалидов-автомобилистов, который предполагалось построить в Купчине. Заниматься согласованиями и проектированием за свой счет общество инвалидов «Надежда» начало восемь лет назад.
Однако на строительство найти средства не удалось, и арендованный у города участок земли пришлось вернуть. За невыполнение условий инвестиционного соглашения петербургские чиновники обещали не применять штрафные меры. Но теперь, как выясняется, свое слово не сдержали.
Впрочем, организаторы прямой линии по традиции обещают: без внимания в конечном счете не оставят никого. На это очень надеются и члены общества инвалидов «Надежда», которые видеообращение Владимиру Путину направили через специальное приложение.
Они столкнулись с многомиллионными требованиями петербургских чиновников, после того как не сумели реализовать инвестпроект по строительству автошколы для людей с ограниченными возможностями.
Константин Афиногенов, чемпион России по парабадминтону: «Не нанеся никакого вреда Санкт-Петербургу, мы столкнулись с юридическими коллизиями кабального договора. По этому договору с нас пытаются взыскать 40 млн рублей. Мы, инвалиды, просим вас только об одном: услышать о наших проектах и начинаниях, улучшающих жизнь людей с ограниченными возможностями».
Напомним: журналисты НТВ-Петербург уже рассказывали об уникальном проекте учебно-технического комплекса для инвалидов-автомобилистов, который предполагалось построить в Купчине. Заниматься согласованиями и проектированием за свой счет общество инвалидов «Надежда» начало восемь лет назад.
Однако на строительство найти средства не удалось, и арендованный у города участок земли пришлось вернуть. За невыполнение условий инвестиционного соглашения петербургские чиновники обещали не применять штрафные меры. Но теперь, как выясняется, свое слово не сдержали.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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