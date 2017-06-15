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  • 15.06, 22:34
    Петербургские инвалиды пожаловались Путину на произвол чиновников. Путин, Санкт-Петербург, инвалиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские инвалиды пожаловались Путину на произвол чиновников

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    Петербургские инвалиды пожаловались Путину на произвол чиновников

    Петербургские инвалиды пожаловались Путину на произвол чиновников

      Члены общества инвалидов «Надежда» обратились к президенту через мобильное приложение. Люди с ограниченными возможностями просят, Путина, чтобы их не штрафовали за провал инвестпроекта по строительству автошколы для инвалидов.

      Пока сложно точно сказать, сколько вопросов именно из Петербурга и Ленинградской области было направлено президенту на прямую линию. Но не будет ошибкой заявить, что сотни, если не тысячи сообщений из региона не попали в эфир трансляции.

      Впрочем, организаторы прямой линии по традиции обещают: без внимания в конечном счете не оставят никого. На это очень надеются и члены общества инвалидов «Надежда», которые видеообращение Владимиру Путину направили через специальное приложение.

      Они столкнулись с многомиллионными требованиями петербургских чиновников, после того как не сумели реализовать инвестпроект по строительству автошколы для людей с ограниченными возможностями.

      Константин Афиногенов      , чемпион России по парабадминтону: «Не нанеся никакого вреда Санкт-Петербургу, мы столкнулись с юридическими коллизиями кабального договора. По этому договору с нас пытаются взыскать 40 млн рублей. Мы, инвалиды, просим вас только об одном: услышать о наших проектах и начинаниях, улучшающих жизнь людей с ограниченными возможностями».

      Напомним: журналисты НТВ-Петербург уже рассказывали об уникальном проекте учебно-технического комплекса для инвалидов-автомобилистов, который предполагалось построить в Купчине. Заниматься согласованиями и проектированием за свой счет общество инвалидов «Надежда» начало восемь лет назад.

      Однако на строительство найти средства не удалось, и арендованный у города участок земли пришлось вернуть. За невыполнение условий инвестиционного соглашения петербургские чиновники обещали не применять штрафные меры. Но теперь, как выясняется, свое слово не сдержали.
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