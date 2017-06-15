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  • 15.06, 21:02
    Безногой чемпионке мира по фитнесу нужна помощь. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Безногой чемпионке мира по фитнесу нужна помощь

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    Безногой чемпионке мира по фитнесу нужна помощь

    Безногой чемпионке мира по фитнесу нужна помощь

    Безногой чемпионке мира по фитнесу нужна помощь

      Настя Белковская — девушка, потерявшая из-за аварии обе ноги. Но то, чего она добилась в жизни, многим обычным людям не по плечу. Настя — модельер и модель, спортсменка, чемпионка мира — по-прежнему отчаянно нуждается в помощи.

      Та авария, девять лет назад, разрушила всю ее жизнь. Два месяца в коме — выжила. Когда открыла глаза, узнала — ног больше нет, жених ушел, карьера разрушена. Впереди были годы реабилитации — заново учится ходить, говорить, восстанавливать память. Все ради того, чтобы воскреснуть. Недавно Настя выпустила небольшую коллекцию платьев по собственным эскизам. Она мечтает о подиуме, собственном доме моды и много еще о чем. И каждый день совершает подвиг на пути к той себе, какой хочет быть. Ежедневные многочасовые тренировки. Она стирала руки в кровь о тренажеры. Теперь Настя — чемпионка мира по фитнесу. Но девушке и этого мало. Настя занялась цирковой гимнастикой. Появилась новая мечта — побывать за кулисами настоящего цирка.

      Многие снимали сюжеты об этой безногой девушке и ее родителях: папе-художнике и героической маме Наталье Белковской. Эту историю многие знают. Клип даже был, и Кобзон помогал. Но теперь никто не помогает. У отца куча картин есть, но продавать он не умеет. Вот что пишет Наталья: «У нас плохая новость. Прислали предварительный типа счет на ремонт протезов. 984000 рублей. Я его опубликую в соцсетях везде. У меня сердце все время сжатое, как комок, а теперь еще хуже. Что ждет нас — не знаю. Сложно верить и не сбиваться с пути, ведь уже три года она в этих протезах без ремонта „ходит“. Это же не ходьба, а ковыляние и стирание кожи в кровь в паху, чирьи и прочее. От того и спады, депрессии, агрессии, обиды на людей за равнодушие».

      Придя домой, Настя, как и каждый день, возьмет плоскогубцы и попробует надеть и отрегулировать разболтанные протезы. Вспомнит, что остались еще мечты, которые обязательно нужно реализовать: выйти замуж и даже полететь в космос, а еще где-то найти деньги на ремонт своих искусственных ног.

      Чтобы помочь Анастасии Белковской, можно воспользоваться следующими реквизитами:

      Получатель: Белковская Анастасия Игоревна
      Номер карты: 6761 9600 004921 4910

      Реквизиты для перевода на счет:
      Получатель: Белковская Анастасия Игоревна
      Московский банк Сбербанка России
      БИК 044525225
      Корреспондентский счет 30101810400000000225
      КПП 773601001
      ИНН 7707083893
      ОКПО 57972160
      ОГРН 1027700132195

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