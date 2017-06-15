Путин прокомментировал протесты в Москве

Главным событием дня сегодня стала прямая линия с президентом. Для Владимира Путина она стала 15-й по счету и продолжалась четыре часа. Но на моменте, когда на эфирных камерах погасли красные огоньки, все не закончилось.

После прямой линии Владимир Путин продолжил отвечать на вопросы журналистов. Прозвучали необычные вопросы. Например, журналистка BBC задала вопрос о недавних акциях протеста в Москве и их руководителях. Владимир Путин не удивился, что такой вопрос задали именно журналисты BBC.



Владимир Путин, президент РФ: «Думаю, что это правильный, хороший способ донести до власти в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями. При этом любые формы протеста и демонстрации должны оставаться в рамках закона, так же, как и чиновники, представители власти должны оставаться в рамках закона. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения. Но одно дело — организовывать протестные акции, а другое дело — использовать эти акции как инструмент провокаций и обострения ситуации для самораскрутки. Это я не приветствую».



Какие еще вопросы были заданы президенту — рассказывает корреспондент НТВ Сергей Морозов.

