США освободили космос от санкций

Сенат вывел НАСА
из-под санкций, которые предусмотрены новым законопроектом в отношении России. Сенатор Джон Маккейн назвал это «подарком российскому ВПК».
Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях в отношении Ирана и России, который выводит НАСА из-под действия санкций. Эта поправка была принята подавляющим числом голосов, сообщает «Интерфакс».
Американские сенаторы в ходе чтения законопроекта, который ужесточает санкции в отношении России и Ирана, пришли к выводу, что если поправка по НАСА не будет принята, то США «потеряют огромную часть возможностей по доступу в космос», часть российско-американских проектов будет остановлена.
Кори Гарднер, сенатор от штата Колорадо: «Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса».
Против поправки по космосу выступил республиканец Джон Маккейн, который заявил, что США делают «подарок российскому военно-промышленному комплексу».
США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе. В связи с санкциями Пентагон планировал полностью отказаться от использования ракетных двигателей из РФ, однако этого не случилось.
Американские сенаторы в ходе чтения законопроекта, который ужесточает санкции в отношении России и Ирана, пришли к выводу, что если поправка по НАСА не будет принята, то США «потеряют огромную часть возможностей по доступу в космос», часть российско-американских проектов будет остановлена.
Кори Гарднер, сенатор от штата Колорадо: «Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса».
Против поправки по космосу выступил республиканец Джон Маккейн, который заявил, что США делают «подарок российскому военно-промышленному комплексу».
США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе. В связи с санкциями Пентагон планировал полностью отказаться от использования ракетных двигателей из РФ, однако этого не случилось.
Комментарии