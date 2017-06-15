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  • 15.06, 21:02

    Сенат США ужесточил санкции против России

    6 комментариев

    Сенат США ужесточил санкции против России

    Сенат США ужесточил санкции против России

    Сенат Конгресса США принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. Документ уже набрал необходимое число голосов.

    Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.

    Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 90 дней. Кроме того, санкции затрагивают и энергетический сектор. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней, передает «Интерфакс».

    Также законодатели хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим — для этого нужно будет получить одобрение конгресса. Президенту США дается право вводить ограничения против лиц, вкладывающих крупные суммы (от 1 млн долларов и более) в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

    Также в законопроект включена статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток — 2», а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья, сообщает ТАСС.

    Теперь законопроект, в котором также прописано ужесточение санкций против Ирана, должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.

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