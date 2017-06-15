В Москве 17-летняя пациентка умерла во время пластической операции

Столичные сыщики устанавливают причину гибели
17-летней девушки на операционном столе.
Трагедия произошла в одной из частных клиник на Мичуринском проспекте на западе столицы. Девушка умерла во время пластической операции, медики пытались устранить последствия внутриутробных травм лица.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сыщики проводят обыск в офисе клиники, точная причина смерти пациентки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщили в московском управлении СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сыщики проводят обыск в офисе клиники, точная причина смерти пациентки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщили в московском управлении СК.
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