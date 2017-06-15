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  • 15.06, 18:00

    Семь китайцев упали на эскалаторе в московском метро

    1 комментарий

    Семь китайцев упали на эскалаторе в московском метро

    Семь китайцев упали на эскалаторе в московском метро

    Необычный случай в московском метро: сразу семь туристов из Китая пострадали в результате инцидента на эскалаторе на станции метро «Площадь Революции».

    Инцидент с китайскими туристами произошел из-за упавшей в обморок женщины. Гостья из Китая, падая, повлекла за собой других пассажиров.

    Алексей Мышляев, официальный представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «На станции „Площадь Революции“ около 14:40 мск произошло падение пассажиров метрополитена с эскалатора. На место инцидента незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции на Московском метрополитене. В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов, в результате чего 7 человек упали с эскалатора».

    Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести: у двух человек черепно-мозговые травмы, у остальных ушибы, растяжения и ссадины. Одному туристу помощь не потребовалась, передает ТАСС.

    Дежурный по эскалатору своевременно отключил эскалатор, инцидент не повлиял на работу метро.

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