Самарский фермер построил летающую тарелку и готовится к полету в космос

Жители самарского села Подстёпки попросили полицейских защитить их от летающей тарелки. Заявителей беспокоит аппарат, который конструирует местный Кулибин.

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Самара

Фермер Александр Мысливченко давно грезит космосом и решил построить корабль и запустить его в небо. Долго изучал фотографии неопознанных летающих объектов и пришел к выводу, что главное — это форма, а не содержание.



Запуск готовит в ближайшие дни, и соседи боятся, что массивная деревянная конструкция просто рухнет на их дома. А может быть, и кому-нибудь на голову.



Между тем Мысливченко уже нанял электриков, которые сейчас должны придумать, каким образом конструкция поднимется в воздух.



Артем Нейдорф, электрик: «Я не думаю, что она упадет, потому что мы будем планировать так, рассчеты такие делать, чтобы она не упала. За безопасность мы отвечаем».



Вероятнее всего, деревянный НЛО оснастят неким двигателем. Правда, космических высот тарелка все же не достигнет. Доморощенные инженеры планируют подсоединять ее к розетке через удлинитель.



Тем временем специалисты, изучив чудо инженерной мысли, пришли в выводу: это не совсем летающий объект. Скорее, объект деревянного зодчества. И возлагать на него больших надежд не стоит, а о безопасности других — надо бы подумать



Но рожденные ползать не готовы отказаться от мечты летать. И узнав о том, что их конструкторским замыслом заинтересовались в полиции, отчаиваться не стали. В конце концов, если им подрежут крылья, так тарелка сгодится под выращивание овощей. Ее уже обшили — и это будет самый оригинальный парник во всем селе и за его пределами.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.