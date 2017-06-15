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  • 15.06, 16:31
    Стая бродячих собак растерзала прохожего перед видеокамерой. ХМАО/Югра, нападения, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стая бродячих собак растерзала прохожего перед видеокамерой

    5 комментариев
    Стая бродячих собак растерзала прохожего перед видеокамерой

    Стая бродячих собак растерзала прохожего перед видеокамерой

    Стая бродячих собак растерзала прохожего перед видеокамерой

      Следователи Югры выясняют обстоятельства гибели сотрудника промбазы. Мужчину растерзала свора бродячих собак.

      В распоряжении нашей программы оказалась запись камеры видеонаблюдения. Этот ролик невозможно показать в эфире целиком.

      Сторож возвращался домой. Остановился, чтобы покормить псов. Он делал это на протяжении двух лет. Но всегда добродушные животные повели себя агрессивно.

      Олег Меньших, старший помощник руководителя СУ СК России по ХМАО-Югра: «Не менее 12 собак напали на местного жителя и причинили ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление владельца собак».

      Сыщики уже пообщались с коллегами погибшего. Те признались, что собак у ворот промбазы видели часто. Вопросы у стражей порядка, наверняка, появятся к чиновникам. Как рассказали местные жители, отловом бродячих животных практически никто не занимался.

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